Вторник, 3 Ноября 2020 19:54

АрмИнфо. Москва не поддерживает позицию о возможности и допустимости военного решения нагорно- карабахского конфликта. Об этом в письменном интервью газете "Коммерсантъ" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о предложении президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева создать новый формат по Нагорному Карабаху, по сути <2 на 2>, где ключевыми внешними игроками будут Россия и Турция.

Как заметил Сергей Лавров, есть много предложений о переговорном формате, в том числе, о его расширении, изменении. Эта тема, в частности, недавно обсуждалась в Москве на встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

"Мы не поддерживает позицию о возможности и допустимости военного решения нагорно-карабахского конфликта. Рассматривая оба народа - и армянский, и азербайджанский как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления", - сказал глава МИД России. В пользу исключительно политического урегулирования четко высказались президенты России, США и Франции. Именно тройка сопредседателей является общепризнанным форматом посредничества в целях преодоления этого давнего конфликта.

<В этой связи в Москве азербайджанский и армянский коллеги в принятом по итогам встречи 10 октября совместном заявлении подтвердили неизменность формата переговорного процесса. Тем не менее мы выступаем за то, чтобы работать со всеми партнерами, в том числе соседями сторон, у которых есть возможности воздействовать на протагонистов, чтобы создать условия для выхода на развязку политико-дипломатическим путем в русле базовых принципов урегулирования, продвигаемых сопредседателями в контактах с Баку и Ереваном>, - подчеркнул глава российского МИД.

Отвечая на вопрос о том, не стала ли Россия слишком зависима от Турции в решении региональных конфликтов - от Сирии и Ливии до Карабаха, Сергей Лавров отметил, что Москва и Анкара - тесные партнеры, которые способны проявлять гибкий, прагматичный подход и руководствоваться при взаимодействии друг с другом стратегическим видением. Россия и Турция энергично работают над урегулированием кризисов в самых разных регионах.

"Наглядным результатом делового, предметного сотрудничества российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб, основанного на взаимном учете интересов, остается наше взаимодействие по Сирии. Совместно с Ираном нам удалось создать наиболее жизнеспособный на сегодняшний день механизм урегулирования - астанинский формат.

В проблемных зонах, таких как Идлиб и Заевфратье, налажено совместное российско-турецкое патрулирование, ведется работа по нейтрализации террористических группировок, создаются необходимые условия для возвращения на родину сирийских беженцев. Используя имеющиеся рычаги влияния на Триполи, Тобрук и другие центры силы в Ливии, наши две страны способствуют созданию условий для преодоления затянувшегося острого кризиса и налаживанию всеобъемлющего межливийского диалога под эгидой ООН. В случае с Нагорным Карабахом ситуация принципиально отличается, о чем я частично сказал в ответах на предыдущие вопросы. Повторюсь: никогда не скрывали и не скрываем, что не поддерживаем силовой путь урегулирования кризиса, стремимся к скорейшему прекращению боевых действий. Как сторонам, так и всем их внешним партнерам важно неукоснительно уважать договоренности о прекращении огня, создании контрольного механизма и возобновлении содержательного переговорного процесса с конкретным графиком.

И хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров>, - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.