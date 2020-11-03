Вторник, 3 Ноября 2020 19:23

АрмИнфо. Террористические атаки, совершенные вчера вечером в столице Австрии - Вене, стали очередным подтверждением того, что борьба против международного терроризма не может быть выборочной. Об этом говорится в заявлении президента Карабаха Араика Арутюняна.

По его словам, международный терроризм является одной из самых страшных угроз, грозящих человечеству, и ни одно государство мира не застраховано от него."По моему глубокому убеждению, терроризм не должен быть ассоциирован с конкретной цивилизацией, религией, народом или этнической группой. Выражаем наши глубочайшие сочувствие и соболезнования родственникам жертв трагедии, желаем всем раненным скорейшего выздоровления. Вот уже более месяца наша страна и народ на глазах у всего международного сообщества также являются мишенями этого зла, борясь против попыток Турции и Азербайджана создать на Южном Кавказе новый очаг терроризма. Народ Арцаха подвергается террору и преступлениям против человечества, в результате чего имеются многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры. Мы решительно осуждаем любые проявления террора, этнических чисток и целенаправленного нанесения вреда мирным жителям из-за их этнической или религиозной принадлежности. Любые действия по оправданию тех, кто поощряет, финансирует или непосредственно осуществляет акты терроризма, экстремизма и насилия, разжигает ненависть на расовой и этно-религиозной почве, должны быть самым решительным образом осуждены. Республика Арцах всегда привержена этим принципам и готова внести свою лепту в налаживании действенного международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, укрепления региональной и международной безопасности и до конца будет защищать свое право на жизнь и развитие", - говорится в заявлении главы арцахского государства.