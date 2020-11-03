Вторник, 3 Ноября 2020 18:53

АрмИнфо.У Турции не получится создать Великий Туран. Об этом на встрече с депутатами от фракции <Процветающая Армения> заявил депутат, главы партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отметил, что армяне живут в весьма опасном регионе, населенном тюркоязычными народами. <Турки вновь надеются создать Великий Туран. Но на сей раз у них ничего не получится, так как ни одно из существующих тюркоязычных государств не захочет входить в состав Турции, ни казахи, ни узбеки, ни другие национальности. Так что им лучше забыть об этой идее>,- заявил Жириновский.

Депутат подчеркнул, что Россия остановила турок в Карабахе. <Был осуществлен налет нашей авиации в сирийском Идлибе, это наш единственный рычаг давления на Турцию. Мы уничтожим всю эту провинцию, и ни один боевик не сможет оттуда уехать>,- подчеркнул Жириновский.

Также глава ЛДПР подчеркнул, что довольно опасным для Армении является также Баку, так как в Азербайджане сейчас тоже установилась многолетняя неприязнь к армянам. <Мы понимаем сложившуюся ситуацию. Но сейчас в Армении у власти Пашинян, за которым наверняка стояло США. И сам глава Армении явно прозападной ориентации. Если бы Армения была полностью пророссийская, как своеобразная Брестская крепость, то возможно ситуация была бы иная, как в Приднестровье, которое Россия защищает>,- подчеркнул он. Жириновский заметил, что Россия никогда не даст Приднестровье в обиду. Депутат заметил, что в 90-ые годы там уничтожали русское население, но ситуация изменилась.

Он также коснулся недавних событий во Франции. <Там средь бела дня отрезали голову французскому учителю. Значит кому-то нужно, чтобы Европа бурлила, а Россия была ослаблена и не была такой же мощной, как в свое время СССР>, - заключил Жириновский.