|Вагаршак Арутюнян: С Россией начались консультации
|Искусство во спасение: В поддержку Арцаха проходит благотворительный аукцион художественных работ
|Делегация Tуркменистана провела переговоры с участниками межафганского мирного диалога
|ГСЧС Арцаха представила подробности нового обстрела вражескими силами городов Степанакерт и Шуши.
|Вражеские силы вновь обстреливают Степанакерт и Шуши
|Президент Арцаха уволил чиновников, уклонившихся от мобилизации в периoд войны.
|Из Марселя и соседних городов Франции в Армению отправлено 3 самолета и 3 грузовика с гуманитарной помощью
|Генпрокуратура РА: Действуют преступные схемы по массовой вербовке наемников в Сирии для вовлечения в военные операции против Арцаха
|SOHR: Новая партия из почти 230 сирийских боевиков прибыла в Азербайджан для участия в боевых действиях в Карабахе
|Президент РА: Азербайджан готовился к войне давно
|С. Лавров: Москва не поддерживает позицию о возможности и допустимости военного решения нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД РФ: Задача России - помочь Армении и Азербайджану найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий.
|Подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили 2 танка врага и захватили одну БМП
|Президент Арцаха: Мы решительно осуждаем любые проявления террора, этнических чисток и целенаправленного нанесения вреда мирным жителям
|В Карабахе заявили о снижении интенсивности боев
|Президент Арцаха обещал строжайшим образом наказать всех чиновников-уклонистов
|Владимир Жириновский: У Турции не получится создать Великий Туран
|Правительство РА проинформировало ЕСПЧ о продолжающемся прямом и косвенном участии Турции в нагорно-карабахском конфликте
|Александруполис и Гренобль выразили поддержку армянам Нагорного Карабаха
|Фонд страхования военнослужащих рассказал, как обратиться за компенсацией
|Президент Армении и вице-мэр Парижа обсудили ситуацию в Карабахе
|Милонов рассказал о поступающих из Азербайджана угрозах в адрес его семьи
|Депутат Европарламента напомнил Европе предупреждение премьер-министр Армении в связи с террактом в Вене
|Омбудсмен Арцаха принял исландского депутата и председателя международной правозащитной организации <Единый свободный мир>
|Ален Симонян: В случае необходимости Армения обратится в ОДКБ
|Дипломат: Теракты во Франции "ответ" Турции на отношение к Армении и Арцаху
|Аятолла Хаменеи: Террористы не должны размещаться вблизи иранских границ
|Вражеские силы за дни войны потеряли 685 единиц бронетехники и 7095 человека в живой силе
|Снаряды, выпущенные Азербайджаном в направлении армянских ВС попали на территорию Ирана
|Армия обороны Арцаха пресекла несколько атак противника в направлении Карвачара
|Пожар в Дилижанском национальном парке потушен
|Директор СНБ Карабаха вручил погоны генерал-майора Норайру Мирзояну
|Стартовала международная гражданская инициатива "Я признаю Арцах"
|Востоковед: В терроре на европейских улицах чувствуется рука Анкары
|Нарышкин: Запад пугает интеграционные процессы в евразийском пространстве
|Силы АО Арцаха и добровольцы организовали для противника "ад" в армянских лесах и ущельях
|Юрий Котенок: Азербайджан сейчас одержим идeей реванша, и нивелировать эту идею можно только жестким ответом
|Парламент Армении принял закон <О местном самоуправлении Еревана>, число вице- мэров столицы увеличится с трех до четырех
|В Армению доставлена очередная партия гуманитарного груза из России.
|Зеленский ответил на обвинения о продаже Киевом фосфорного оружия Баку
|ГСЧС: По территории Нагорного Карабаха было использовано новое оружие, выпущенное вражескими силами
|В Минобороны Армении назвали абсурдом утверждения Азербайджана об обстреле Физули
|Генпрокуратура Армении: Задержан очередной сирийский наемник, участвующий в войне против Арцаха на стороне Азербайджана
|МИД РФ: Говорить об организации встречи глав Армении и Азербайджана преждевременно
|Премьер-министр Армении: В мире началась гибридная война и чем дальше мир будет ее игнорировать, тем заметнее она станет
|Ованнисян: Вражеские силы несут серьезные потери на восточном фланге фронта
|Генпрокуратура: В ходе обстрела села Давид-Бек со стороны ВС Азербайджана один гражданин скончался, двое получили ранения
|С 5 по 6 ноября температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|В Армении выявлено 1328 новых случаев коронавируса
|Городской совет итальянского Палермо единогласно признал независимость Республики Арцах
|Израиль пошел на сделку с дьяволом
|МЧС Армении тушит пожар в Дилижанском национальном парке
|Никол Пашинян поздравил Георгия Гахария с победой правящей команды на парламентских выборах в Грузии
|Герои нашего времени: Четверо военнослужащих АО Арцаха проникли в тыл врага, уничтожили взвод и с важными документами вернулись назад
|Посольство Армении в Австрии призвало соотечественников быть бдительными
|Армянские экологи призвали мировое эко-сообщество осудить использование фосфорного оружия в лесах Арцаха
|Каталонский Сант-Илари-Сакальм осудил агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|АО Арцаха: Армянские подразделения подавили наступательную активность противника по ряду направлений фронта
|МИД Армении: Строжайше осуждаем акт вандализма в отношении здания генерального консульства РА в Лионе
|ГСЧС Арцаха: На рассвете противник обстрелял Мартуни и Шуши из установок "Смерч"
|Читать больше
АрмИнфо.Армения представила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительные доказательства, подтверждающие невыполнение Турцией решения от 6 октября 2020 года о применении немедленных мер в соответствии с правилом 39 Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в заявлении представительства РА в ЕСПЧ.
"Правительство РА проинформировало Суд о продолжающемся прямом и косвенном участии Турции в нагорно-карабахском конфликте.
Существовали также достоверные доказательства причастности сирийских наемников к нагорно-карабахскому конфликту, которые были переброшены в Азербайджан и размещены турецкими войсками. В то же время Турция продолжает свое участие с открытыми заявлениями о готовности помочь Азербайджану в конфликте. Доказательства, представленные суду, подкрепляются заявлениями высокопоставленных иностранных чиновников",
- отмечается в заявлении.
Напомним, что Европейский суд по правам человека признал вмешательство Турции в карабахский конфликт и вербовку боевиков с целью переброски в Азербайджан. 5 октября ЕСПЧ получил от правительства Армении запрос о применении на основании нормы 39 промежуточных мер, прежде всего, против Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Армения обратилась в суд на основании сведений о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии и Ливии. Суд подтвердил решение от 29 сентября о применении промежуточных мер и призывает все прямо или косвенно вовлеченные в конфликт страны, в том числе, и Турцию, воздержаться от нарушения прав гражданского населения, предусмотренных Европейской конвенцией. Это означает, что суд согласился с доводами армянской стороны и с приведенными доказательствами.
|Вагаршак Арутюнян: С Россией начались консультации
|Искусство во спасение: В поддержку Арцаха проходит благотворительный аукцион художественных работ
|Делегация Tуркменистана провела переговоры с участниками межафганского мирного диалога
|ГСЧС Арцаха представила подробности нового обстрела вражескими силами городов Степанакерт и Шуши.
|Вражеские силы вновь обстреливают Степанакерт и Шуши
|Президент Арцаха уволил чиновников, уклонившихся от мобилизации в периoд войны.
|Из Марселя и соседних городов Франции в Армению отправлено 3 самолета и 3 грузовика с гуманитарной помощью
|Генпрокуратура РА: Действуют преступные схемы по массовой вербовке наемников в Сирии для вовлечения в военные операции против Арцаха
|SOHR: Новая партия из почти 230 сирийских боевиков прибыла в Азербайджан для участия в боевых действиях в Карабахе
|Президент РА: Азербайджан готовился к войне давно
|С. Лавров: Москва не поддерживает позицию о возможности и допустимости военного решения нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД РФ: Задача России - помочь Армении и Азербайджану найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий.
|Подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили 2 танка врага и захватили одну БМП
|Президент Арцаха: Мы решительно осуждаем любые проявления террора, этнических чисток и целенаправленного нанесения вреда мирным жителям
|В Карабахе заявили о снижении интенсивности боев
|Президент Арцаха обещал строжайшим образом наказать всех чиновников-уклонистов
|Владимир Жириновский: У Турции не получится создать Великий Туран
|Правительство РА проинформировало ЕСПЧ о продолжающемся прямом и косвенном участии Турции в нагорно-карабахском конфликте
|Александруполис и Гренобль выразили поддержку армянам Нагорного Карабаха
|Фонд страхования военнослужащих рассказал, как обратиться за компенсацией
|Президент Армении и вице-мэр Парижа обсудили ситуацию в Карабахе
|Милонов рассказал о поступающих из Азербайджана угрозах в адрес его семьи
|Депутат Европарламента напомнил Европе предупреждение премьер-министр Армении в связи с террактом в Вене
|Омбудсмен Арцаха принял исландского депутата и председателя международной правозащитной организации <Единый свободный мир>
|Ален Симонян: В случае необходимости Армения обратится в ОДКБ
|Дипломат: Теракты во Франции "ответ" Турции на отношение к Армении и Арцаху
|Аятолла Хаменеи: Террористы не должны размещаться вблизи иранских границ
|Вражеские силы за дни войны потеряли 685 единиц бронетехники и 7095 человека в живой силе
|Снаряды, выпущенные Азербайджаном в направлении армянских ВС попали на территорию Ирана
|Армия обороны Арцаха пресекла несколько атак противника в направлении Карвачара
|Пожар в Дилижанском национальном парке потушен
|Директор СНБ Карабаха вручил погоны генерал-майора Норайру Мирзояну
|Стартовала международная гражданская инициатива "Я признаю Арцах"
|Востоковед: В терроре на европейских улицах чувствуется рука Анкары
|Нарышкин: Запад пугает интеграционные процессы в евразийском пространстве
|Силы АО Арцаха и добровольцы организовали для противника "ад" в армянских лесах и ущельях
|Юрий Котенок: Азербайджан сейчас одержим идeей реванша, и нивелировать эту идею можно только жестким ответом
|Парламент Армении принял закон <О местном самоуправлении Еревана>, число вице- мэров столицы увеличится с трех до четырех
|В Армению доставлена очередная партия гуманитарного груза из России.
|Зеленский ответил на обвинения о продаже Киевом фосфорного оружия Баку
|ГСЧС: По территории Нагорного Карабаха было использовано новое оружие, выпущенное вражескими силами
|В Минобороны Армении назвали абсурдом утверждения Азербайджана об обстреле Физули
|Генпрокуратура Армении: Задержан очередной сирийский наемник, участвующий в войне против Арцаха на стороне Азербайджана
|МИД РФ: Говорить об организации встречи глав Армении и Азербайджана преждевременно
|Премьер-министр Армении: В мире началась гибридная война и чем дальше мир будет ее игнорировать, тем заметнее она станет
|Ованнисян: Вражеские силы несут серьезные потери на восточном фланге фронта
|Генпрокуратура: В ходе обстрела села Давид-Бек со стороны ВС Азербайджана один гражданин скончался, двое получили ранения
|С 5 по 6 ноября температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|В Армении выявлено 1328 новых случаев коронавируса
|Городской совет итальянского Палермо единогласно признал независимость Республики Арцах
|Израиль пошел на сделку с дьяволом
|МЧС Армении тушит пожар в Дилижанском национальном парке
|Никол Пашинян поздравил Георгия Гахария с победой правящей команды на парламентских выборах в Грузии
|Герои нашего времени: Четверо военнослужащих АО Арцаха проникли в тыл врага, уничтожили взвод и с важными документами вернулись назад
|Посольство Армении в Австрии призвало соотечественников быть бдительными
|Армянские экологи призвали мировое эко-сообщество осудить использование фосфорного оружия в лесах Арцаха
|Каталонский Сант-Илари-Сакальм осудил агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|АО Арцаха: Армянские подразделения подавили наступательную активность противника по ряду направлений фронта
|МИД Армении: Строжайше осуждаем акт вандализма в отношении здания генерального консульства РА в Лионе
|ГСЧС Арцаха: На рассвете противник обстрелял Мартуни и Шуши из установок "Смерч"
|Читать больше
|Разрешение Нагорно-Карабахского конфликта и Минский формат
|Александр Жилин: Эрдоган готов воевать с Россией до последнего азербайджанца
|Проблема Арцаха или переформатирование карты мира? Армения в эпицентре конфликта интересов (Часть II)
|Фонд Сороса и парламентские выборы в Грузии
|Историк: В Арцахе идет очередная русско-турецкая война
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности