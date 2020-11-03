Вторник, 3 Ноября 2020 17:52

АрмИнфо.Армения представила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительные доказательства, подтверждающие невыполнение Турцией решения от 6 октября 2020 года о применении немедленных мер в соответствии с правилом 39 Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в заявлении представительства РА в ЕСПЧ.

"Правительство РА проинформировало Суд о продолжающемся прямом и косвенном участии Турции в нагорно-карабахском конфликте.

Существовали также достоверные доказательства причастности сирийских наемников к нагорно-карабахскому конфликту, которые были переброшены в Азербайджан и размещены турецкими войсками. В то же время Турция продолжает свое участие с открытыми заявлениями о готовности помочь Азербайджану в конфликте. Доказательства, представленные суду, подкрепляются заявлениями высокопоставленных иностранных чиновников",

- отмечается в заявлении.

Напомним, что Европейский суд по правам человека признал вмешательство Турции в карабахский конфликт и вербовку боевиков с целью переброски в Азербайджан. 5 октября ЕСПЧ получил от правительства Армении запрос о применении на основании нормы 39 промежуточных мер, прежде всего, против Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Армения обратилась в суд на основании сведений о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии и Ливии. Суд подтвердил решение от 29 сентября о применении промежуточных мер и призывает все прямо или косвенно вовлеченные в конфликт страны, в том числе, и Турцию, воздержаться от нарушения прав гражданского населения, предусмотренных Европейской конвенцией. Это означает, что суд согласился с доводами армянской стороны и с приведенными доказательствами.