Вторник, 3 Ноября 2020 17:48

АрмИнфо.Городской совет греческого Александруполиса принял резолюцию в поддержку и в солидарность с армянским народом.

Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, мэр Александруполиса и городской совет единогласно осудили военную агрессию Азербайджана и Турции на Арцах и Армению.

Меж тем, согласно мэрии Севана на Facebook, Гренобль город-побратимы с Севаном, выразил солидарность армянам Арцаха. В сообщении отмечается, что предложение мэра французского города Гренобль Эрика Пиоля единогласно принято Городским советом.

<Нагорный Карабах в настоящее время является местом тревожного конфликта. Здесь мирное население находится в обеспокоенном состоянии. Взгляд жителей Гренобля сегодня устремлен как раз на этот регион, где армяне борются за свое существование. Столкнувшись с этой сложной ситуацией, город Гренобль хочет выразить свою солидарность армянам Нагорного Карабаха.

Спустя 105 лет после Геноцида армян, этот конфликт, первыми жертвами которого является гражданское население, должен завершиться.

Сотрудничество между Греноблем и его городом-побратимом в Армении Севаном при поддержке диаспоры и Министерства иностранных дел позволяет беженцам из Нагорного Карабаха получить доступ к здравоохранительным услугам на Севане. Мы должны еще больше расширить

наши дальнейшие программы, в то же время соблюдая закон 2014 года, установленный циркуляром 2018 года, определяющим правила международного сотрудничества, то есть уважение позиций французской дипломатии.

Мы уверены, что возобновление мирного диалога - это единственное решение, позволяющее добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Вот почему совет мэрии Гренобля представляет МИД следующее:

-усиление всех уже примененных дипломатических усилий для поиска мирного решения карабахского вопроса и обеспечения немедленное прекращение огня;

-создание фонда скорой помощи для населения Нагорного Карабаха, помимо объявленной 22 октября 2020 г. медицинской помощи от президента Республики", - отмечается в принятом документе французского Гренобля.