Среда, 21 Октября 2020 13:15

АрмИнфо.Россия приветствует желание премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева провести встречу в Москве. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Мы видели эти сообщения. Приветствуем желание лидеров встретиться и добиваться мира", - сказал дипломат, передает ТАСС.

Свою готовность встретиться в российской столице руководители двух стран озвучили ранее в интервью ТАСС.