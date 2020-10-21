Среда, 21 Октября 2020 13:13

АрмИнфо.Компания Beeline (Армения) для своих абонентов, находящихся в роуминге в Республике Арцах, установил тариф в 0 драмов/мин. на все входящие звонки, мобильные и фиксированные сети в Арцахе, а также на исходящие звонки на мобильную сеть Beeline в Республике Армения.

Как сообщает пресс-служба компании, тариф 0 драмов/мин. установлен также для звонков со всех мобильных номеров Beeline из Республики Армения на все мобильные и фиксированные сети Арцаха.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, отправив сообщение на официальную страницу Beeline Armenia в Facebook, позвонив на бесплатный номер 0611 или посетив один из офисов продаж и обслуживания Beeline (https://www.beeline.am/hy/offices/)