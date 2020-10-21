Среда, 21 Октября 2020 12:13

АрмИнфо.В Фонд "Страхования военнослужащих" в народе более известный как фонд "1000 драмов" уже поступило $4,5 млн от соотечественников со всего мира.

"Представляем вам объем пожертвований в Фонд "Страхования военнослужащих" с 27.09.2020 по 21.10.2020 года (по состоянию на 10:00)?

Общий объем пожертвований: 4,500,000 долларов США Диапазон пожертвований: 1 - 1,000,000 долларов США

Общее количество пожертвований: 8530 пожертвований

География - от наших соотечественников из 60 стран мира.

Мы Благодарим Вас за пожертвования и заверяем, что все пожертвованные деньги / каждый пожертвованный цент будут служить своему назначению", - говорится в

сообщении Фонда.