Среда, 21 Октября 2020 11:08

АрмИнфо. В течение ночи в зоне карабахско- азербайджанского конфликта в целом сохранялась относительно стабильная напряженность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Арцаха.

В ведомстве проинформировали, что на отдельных участках продолжались артиллерийские бои.

"На рассвете, в очередной раз, нарушив договоренности о гуманитарном перемирии, противник открыл огонь гражданским инфраструктурам города Мартакерт и его окрестных сел. На данный момент на южном и северном флангах фронта идут бои локального значения. Подразделениями Армии обороны Арцаха был сбит один вражеский самолет. Оперативно-тактическая ситуация находится под контролем АО Арцаха", - сообщили в ведомстве