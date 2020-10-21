Среда, 21 Октября 2020 10:47

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян отправится с рабочим визитом в Брюссель.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках визита запланированы встречи Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллом, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными официальными лицами. Встречи пройдут по инициативе Саркисяна.

Президент Армении планирует обсудить с руководителями европейских структур вопросы военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, в том числе открытого участия в ней Турции, а также факты обстрела азербайджанской стороной приграничных населенных пунктов Республики Армения. Ожидается, что руководство НАТО и европейских структур сделают все возможное, чтобы прекратить боевые действия со стороны Азербайджана и члена Североатлантического альянса Турции, что позволит реализовать договоренности о прекращении огня.