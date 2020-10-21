Среда, 21 Октября 2020 10:05

АрмИнфо.В связи с напряженной обстановкой в Нагорном Карабахе Исполнительный комитет УЕФА сегодня решил не проводить в Армении и Азербайджане матчи турниров УЕФА среди клубов и сборных до дальнейших распоряжений. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Согласно заявлению, УЕФА внимательно следил за развитием ситуации, возникшей в конце сентября, и ранее уже перенес на нейтральные поля матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА и два матча Лиги наций УЕФА.

Европейский футбольный союз считает, что сегодняшние условия в этих странах не позволяют проводить матчи под эгидой УЕФА.

УЕФА обратится к Федерации футбола Армении и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, в том числе к их клубам, с просьбой предоставить альтернативные стадионы для проведения номинально домашних матчей в турнирах УЕФА.

"УЕФА продолжить отслеживать ситуацию. Сегодняшнее решение Исполнительного комитета УЕФА не влияет на текущую подготовку к проведению матчей ЕВРО-2020 в Баку следующим летом. Также Исполнительный комитет УЕФА решил отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы- 2019/20 среди юношей до 19 лет в связи с нестабильной эмидемиологической ситуацией в Европе и проблемами транспортного сообщения. Турнир должен был пройти в Северной Ирландии", - отмечается в заявлении.