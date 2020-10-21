Среда, 21 Октября 2020 10:05

АрмИнфо.Соединенные Штаты Америки могут сыграть решающую роль в прекращении кровопролития в Арцахе. Об этом на своей странице в Твиттер написал конгрессмен Фрэнк Паллоне, комментируя предстоящую встречу в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана.

По мнению конгрессмена, госсекретарь Помпео должен использовать эти встречи, чтобы заставить Азербайджан прекратить их агрессивное поведение. "Это должно включать угрозу санкций США как средство сдерживания их смертоносной кампании", - написал Паллоне.

Ранее АрмИнфо сообщало, что главы МИД Армении и Азербайджана встретятся с госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне 23 октября.