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АрмИнфо. В Палату представителей Конгресса США внесена резолюция о признании независимости Республики Арцах. Автором резолюции выступает член Палаты представителей США Грейс Наполитано.
«Путь вперед - это путь свободы, поэтому сегодня я призываю к официальному признанию США независимости Республики Арцах», написала в Twitter-е республиканка Грейс Наполитано.
|Грейс Наполитано внесла в Конгресс резолюцию о признании независимости Арцаха
|МО РА: Ситуация на карабахском фронте стабильная и управляемая
|Медведев обеспокоен деятельностью США в биолабораториях в СНГ
|Греция призывает Еврокомиссию приостановить действие соглашения о таможенном союзе между Турцией и ЕС
|Тигран Балаян по совместительству назначен послом Армении в Люксембурге
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном
|Временно прекращается прием заявлений о состоянии здоровья военнослужащих и добровольцев
|МО Армении опровергает заявление Азербайджана о нанесении ударов по Геранбойскому и Тертерскому районам
|Министр иностранных дел Греции призвал ввести оружейное эмбарго в отношении Турции
|Замминистра ИД России и посол Германии обсудили Карабах
|Все собираемые Всеармянским фондом <Армения> средства служат своей цели
|Азербайджан применяет против мирного населения Арцаха запрещенное оружие
|Генпрокурор Армении представил коллегам из ШОС преступления Азербайджана
|Минздрав Армении: В сдаче крови необходимости пока нет
|Эксперт: Армянское будущее зависит только и только от армянского воина
|Епархия ААЦ в Канаде собрала более $300 тыс на нужды Арцаха и Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21 октября
|Группа ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности признала воздушное пространство Армении безопасным
|На северо-западе Ирана рухнул беспилотник, связанный с конфликтом в Нагорном Карабахе
|Несмотря на кибератаки в Нью-Йорке состоялось главное мероприятие "Авроры"
|Ереван и Лондон обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Минобороны Армении: Противник отступает, неся большие потери в направлении Худаферинского водохранилища
|Президент Арцаха: Наиболее тяжелые бои ведутся на территории общин Ишханадзор, Ковсакан и Миджнаван Кашатагского района Карабаха
|Арцрун Ованнисян: «Алиев, добро пожаловать в ад!»
|АО Арцаха представила еще одно фактическое доказательство участия Турции в карабахском конфликте - боевой Bayraktar TB2
|Шаварш Кочарян: В 90-ые годы ситуация в Армении и Арцахе была значительно более тяжелой, сейчас все решается на поля боя
|Президент Армении поблагодарил Канаду за отзыв лицензии на поставку вооружений Турции
|Глава Палаты адвокатов Армении заявил, что он против любой сделки по передаче территорий в обмен на прекращение огня
|Эксперт: Если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант
|Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов
|В московской галерее <Нико> состоится благотворительный концерт-марафон MUSIC FOR ARTSAKH
|Пашинян обсудил с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном ситуацию в Карабахе
|Омбудсмен заявил, что Азербайджан проводит политику этнических чисток в отношении граждан Армении и Арцаха
|Духовное собрание мусульман России призвало к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Турции уже указывают международным акторам с кем, и каким образом взаимодействовать
|Прогноз: Внутри перемещенные лица становятся для Баку серьезной проблемой
|В Совфеде России назвали условие для проведения антитеррористической операции в Карабахе
|Хатибзаде: Иран не приемлет обезглавливания или нападения на города и невинных людей
|Потери противника за дни боевых действий в живой силе составили 6309 человек
|В Армении за день выявлено 1234 новых случаев коронавируса
|Эксперт: Заинтересованность Анкары в азербайджанской агрессии против Арцаха определяет геополитика
|Арман Татоян: Никакие политические интересы не должны повлиять на защиту прав человека
|Ишхан Сагателян: В этой войне мы обязаны победить
|Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени
|Мнацаканян отверг обвинения Азербайджана о нарушении Армений договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях
|Степанян: Противник на северном фланге применяет авиацию и артиллерию, на южном идут тяжелые бои
|Госдеп не комментирует данные о встрече Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении
|Глава МИД РА: Агрессия Азербайджана не достигла бы эскалации, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт
|Постпред РФ в ООН: ОБСЕ играет главную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании Нагорного Карабаха
|Баку решил отправить ноту протеста Германии в связи с визитом депутатов Бундестага в Арцах
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили 5 вражеских БПЛА, в том числе и один Bayraktar TB2
|Глава МИД Великобритании отмечает необходимость деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе
|Ованнисян: Интенсивность боевых действий на передовой на данный час сравнительно спала
|Главы МИД Армении и Азербайджана едут в Вашингтон на встречу с Госсекретарем США
|Лидер фракции "Вперед, Италия" призвала международное сообщество предпринять четкие усилия для предотвращения нападений на Армению
|Грузия может стать следующей после Азербайджана жертвой Турции на Кавказе
|Президент Армении призвал МГ ОБСЕ избавиться от вовлеченности Турции в карабахский конфликт
|Алиев рассказал о роли России в карабахском вопросе, перспективах ввода миротворцев и внедрения верификационных механизмов
|Пашинян: согласование статуса Нагорного Карабаха откроет путь к компромиссам
|Читать больше
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