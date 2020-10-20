Вторник, 20 Октября 2020 23:16

АрмИнфо. Ситуация на карабахском фронте стабильная и управляемая. Об этом 20 октября на брифинге заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, в целом к вечеру сегодняшнего дня интенсивность боевых действий немного снизилась. В целом, ситуация продолжает оставаться напряженной. С утра 20 октября противник в очередной раз предпринял атаки как на свереном, так и на южном направлениях фронта. Более ожесточенные бои развернулись на южном направлении, однако армянским вооруженным силам удалось успешно подавить некоторые наступательные действия врага и отбросить его. Также в течение дня удалось сбить несколько беспилотных летательных аппаратов, среди которых и турецкие беспилотники Bayraktar.

Говоря о распространяемой противником дезинформации о взятии того или иного населенного пункта, Арцрун Ованнисян отметил, что иногда противник отдельными группами проникает на территории за фронтовой линией, осуществляет съемку, и распространяет информацию, предназначенную, в первую очередь, для внутренней аудитории. Иногда это оказывает воздействие и на армянское общество. Арцрун Ованнисян призвал не распространять такую информацию.