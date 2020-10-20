Вторник, 20 Октября 2020 21:22

АрмИнфо. Деятельность США в биолабораториях на территории СНГ вызывает серьезную озабоченность, она непрозрачна и ведется в отрыве от подходов, которые использует мировое сообщество, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого цитирует РИА "Новости".

"Серьезную озабоченность вызывает исследовательская деятельность ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в биологических лабораториях, которые они разместили на постсоветском пространстве, и стараются продвигать вообще по всему миру. Почему вызывает такого рода деятельность вопросы? Она непрозрачная, она ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями, поэтому вызывает вопросы", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.

Он отметил, что такие вопросы возникали и раньше, "но особенно такие вопросы формируются часто сейчас, имея ввиду все, что человечество получило в этом году с пандемией нового коронавируса". И это, безусловно, чревато самыми различными проблемами. Включая вспышки инфекционных заболеваний, ну не говоря уже о более серьезной проекции, связанной с использованием новых инфекций. О чем я говорю, вы сами прекрасно понимаете", - заявил Медведев.