Вторник, 20 Октября 2020 19:27

АрмИнфо. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил письма своим немецкому и испанскому коллегам Хайко Маасу и Аранче Гонсалес-Лайя в связи с недавними провокационными действиями Анкары и призывом ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию, сообщили Афинскому Македонскому агентству новостей дипломатические источники.

В частности, в письме своему немецкому коллеге греческий министр просил не выдавать разрешения на экспорт в Турцию определенных типов военной техники, таких как подводные лодки, фрегаты, самолеты. Дендиас также указал на недавнюю серию провокационных действий Турции, которые, как он подчеркнул, направлены на создание свершившегося факта военными средствами.

В этом контексте Дендиас напомнил об обязательстве государств-членов ЕС приостановить экспорт военной техники в третьи страны, если эта техника используется в агрессии или региональной дестабилизации. Именно это, как подчеркнул глава МИД Греции, и делает Турция.