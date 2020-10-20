Вторник, 20 Октября 2020 18:55

АрмИнфо. 20 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял для беседы посла Германии в России Геза Андреас фон Гайра по его просьбе.

Как передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, состоялся полезный обмен мнениями и оценками состояния дел на пространстве СНГ, в частности относительно продолжающихся военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Подтверждена безальтернативность выполнения всех положений заявления, принятого по итогам встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 10 октября с.г.

Среди других тем затрагивалась ситуация в Киргизии и Белоруссии, ход урегулирования внутриукраинского кризиса.