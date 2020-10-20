Вторник, 20 Октября 2020 18:50

АрмИнфо. Все собираемые Всеармянским фондом <Армения> средства служат своей цели. Об этом в своем видеообращении заявил исполнительный директор фонда Айказ Аршамян.

По его словам, общенациональный сбор средств в рамках программы <Мы - наши границы> направлен на реализацию приоритетных гуманитарных целей. Направления расходов согласовываются с правительствами Армении и Арцаха. С учетом военного положения нет возможности опубликовать конкретно на что были осуществлены расходы и что было закуплено. После установления мира будет представлен подробный отчет. Исполнительный директор заверил, что все собранные средства будут служить своей цели.

Отметим, что 27 сентября с начала агрессии Азербайджана против Карабаха Всеармянским фондом "Айастан" было принято решение начать общенациональную кампанию по сбору средств под названием "Мы и наши границы: все для Арцаха". По положению на сегодняшний день собрано около $133 млн. Пожертвования можно сделать на сайте фонда по адресу www.himnadram.org, а также осуществляя переводы на специальный счет Центрального банка (номера счетов для драмов, долларов, рублей и евро опубликованы на том же сайте).