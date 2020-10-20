Вторник, 20 Октября 2020 18:20

АрмИнфо. Азербайджан применяет против мирного населения Арцаха запрещенное оружие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Арцаха.

Согласно источнику, недалеко от столицы Арцаха Степанакерта была обнаружена выпущенная Азербайджаном кассетная ракета с более чем 260 разорвавшимися и неразорвавшимися осколочными бомбами, которую запрещается применять против мирного населения согласно положениям всех международных конвенций.

Территория, где была обнаружена ракета, имеет экономическое значение. Здесь люди занимаются животноводством, садоводством и пчеловодством. Поблизости нет ни одного военного объекта.

Саперные группы управления спасательных сил государственной̆ службы по чрезвычайным ситуациям в дальнейшем уничтожат обнаруженные на пастбище и прилегающих лесах боеприпасы.

Находящиеся в эти дни в Арцахе армянские и иностранные СМИ засняли и освещали работу саперов.