Вторник, 20 Октября 2020 18:07

АрмИнфо. Сегодня состоялось очередное ежегодное онлайн-заседание Генеральных прокуроров государств-членов ШОС, в котором принял участие и генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

Как передает пресс-служба генеральной прокуратуры РА, в рамках обсужденных в повестке дня заседания вопросов Артур Давтян представил прокурорам стран- участниц преступления против мира, безопасности и человечности, совершенные азербайджанскими вооруженными силами в ходе развязанной Азербайджаном против Республики Армения и Республики Арцах агрессивной войны. В частности, он отметил, что в ходе продолжающихся более трех недель военных действий со стороны Азербайджана против армянского народа мишенями целенаправленных ракетно-артиллерийских обстрелов, в том числе из запрещенного на международном уровне оружия, стали населенные пункты и гражданские инфраструктуры. В результате чего погибли или получили ранения многочисленные мирные жители, не имеющие какого-либо отношения к военным действиям, в том числе малолетние дети, а также находящиеся под международной защитой журналисты. Генеральный прокурор Армении подчеркнул также факт перемещения членов международных террористических группировок, наемников в зону конфликта и привлечения их к военным действиям со стороны Азербайджана и совершенным преступлениям. Он подчеркнул, что подобное преступное поведение является серьезной угрозой, как для региона, так и для международной безопасности, поскольку губительная деятельность террористов уже вышла из зоны конфликта и проникает в отдельные страны региона, превратившись в реальный <дамоклов меч> для безопасности мирного населения.

Ссылаясь на то обстоятельство, что одной из основных целей Шанхайской организации сотрудничества является обеспечение мира, безопасности и стабильности в этом регионе, совместное противодействие международному терроризму, Артур Давтян посчитал недопустимым вовлечение террористического элемента в военные действия, осуществление зверств в отношении мирных жителей, военнослужащих в духе, характерном для террористов. Генеральный прокурор Армении заявил о готовности прокуратуры Армении сотрудничать с соответствующими правоохранительными структурами стран- членов организации не только в деле борьбы против регионального, но и угрожающего международному сообществу терроризма.