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 Вторник, 20 Октября 2020 17:50
Александр Аванесов

Минздрав Армении: В сдаче крови необходимости пока нет

Минздрав Армении: В сдаче крови необходимости пока нет

АрмИнфо.  Министерство здравоохранения Армении сообщает, что необходимости в сдече крови I группы с положительным резусом-фактором на данный момент нет. Как говорится на официальной странице ведомства в Фейсбуке, запас этой группы крови быстро был пополнен после вчерашнего призыва Министерства здравоохранения.

<Дорогие соотечественники, мы благодарны всем тем добровольцам, которые быстро отреагировали и за считанные минуты сдали кровь. Благодаря готовности добровольцев и непрерывной работе медперсонала в кратчайшие сроки нам удалось восполнить необходимый запас крови>, - говорится в сообщении.


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