Вторник, 20 Октября 2020 17:50

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении сообщает, что необходимости в сдече крови I группы с положительным резусом-фактором на данный момент нет. Как говорится на официальной странице ведомства в Фейсбуке, запас этой группы крови быстро был пополнен после вчерашнего призыва Министерства здравоохранения.

<Дорогие соотечественники, мы благодарны всем тем добровольцам, которые быстро отреагировали и за считанные минуты сдали кровь. Благодаря готовности добровольцев и непрерывной работе медперсонала в кратчайшие сроки нам удалось восполнить необходимый запас крови>, - говорится в сообщении.