Вторник, 20 Октября 2020 17:49

АрмИнфо. <Турции не нужен мир и его не будет, пока мы не добьемся существенных успехов на арцахском театре военных действий. Другие аргументы Эрдоган слушать не будет>, - выразил мнение на своей страничке в Фейсбук известный армянский политолог Рачья Арзуманян.

<Могли бы центры силы <урезонить> Турцию?, - задался вопросом эксперт. - Да, могли, и у мирового сообщества есть совершенно недавний опыт такого рода. Политическое руководство армянских государств уже говорило о возможности/необходимости контртеррористической операции в рамках нашей войны>.

Теоретически, считает политолог, США, Франция и РФ, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, могли бы нанести удар по Азербайджану, как государству-изгою, развязавшему войну с привлечением террористических организаций.

Помнится была такая операция на территории Сирии, когда параллельно "работали" США и Россия - каждый своим инструментарием и на своем направлении. Нанесение даже одного ракетно-бомбового удара по лагерям террористов на территории Азербайджана в рамках военной дипломатии могло бы отрезвить Турцию. Где находятся данные лагеря - секрет полишинеля для разведок центров силы. Помнится РФ наносила удар из Каспийского моря по Сирии <Калибрами>, а США - <Томагавками>. <Может состояться такой удар?

Не думаю. Мог бы Путин позвонить Трампу и согласовать такой удар?

Теоретически да, практически - сомневаюсь. Остается констатировать, что кроме Армении, никто в регионе и ни один из центров силы на сегодняшний день не заинтересован в мире на Кавказе и принуждать к миру Турцию может только армянская армия, не политики или дипломатия>, - отметил Арзуманян.

<Вся надежда на армию. Армянское будущее зависит только и только от армянского воина, которого надо вооружить, одеть и накормить. В первую очередь - вооружить и решить проблему воздуха. Нам надо достать и развернуть на арцахском театре военнонных действий силы и средства ПВО, способные нейтрализовать преимущество Турции в воздухе. Данная цель становится экзистенциальной. Мы обязаны ее решить.Жто будет долагая война. Не стоит надеяться, запретить себе надеяться на перемирия, заявления и пр. Но они будут немедленно пересматриваться, как результат боевых действий> - выразил уверенность Арзуманян.