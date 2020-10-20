Вторник, 20 Октября 2020 17:36

АрмИнфо. В ответ на призыв поддержать Арцахский гуманитарный фонд, который был основан епархией Армянской Апостольской Церкви в Канаде 28 сентября 2020 года, <Армянский центр> и <Фонд Дервишян> пожертвовали фонду $50 тысяч . Об этом сообщает епархия ААЦ Канады.

Мы благодарны за то, что к 19 октября 2020 года епархия получила более $300 тыс. Мы приглашаем и призываем всех вас продолжать делать щедрые пожертвования в поддержку наших братьев и сестер в Арцахе и Армении. Чтобы принять участие в этом угодном Богу подвиге, вы можете сделать пожертвования через епархию или свой приход. Пусть сила Святого Права Всемогущего Создателя защищает Армению и Арцах сегодня и во веки веков. Аминь", - говорится в сообщении.