Вторник, 20 Октября 2020 17:08

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, жилой дом 42 на улице Кохбаци, жилой дом 40 на улице Туманяна, жилые дома 32, 34 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 3а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 192, 196 на улице Башинджагяна;

11?00-17?00 жилой дом 38 на улице А.Тиграняна, жилой дом 1 на улице Райниса, жилой дом 7/1 на пр. Комитаса, жилой дом 4 на улице Варшавян, жилой дом 56 на пр. Баграмяна, жилой дом 8/1 на улице Дро, собственные дома на улице Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами); жилой дом 41 на улице Манушяна, жилой дом 47 на улице Айгекци, жилой дом 1/11 на улице Малхасянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шауяман, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, частично улицы Исаакяна, Сафаряна, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Ширака, кварталы "Калер", "Болор охер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

11?00-17?00 частично села Камарис, Капутан, Гегашен и Птгни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.