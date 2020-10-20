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АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
10?00-16?00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, жилой дом 42 на улице Кохбаци, жилой дом 40 на улице Туманяна, жилые дома 32, 34 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 3а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 192, 196 на улице Башинджагяна;
11?00-17?00 жилой дом 38 на улице А.Тиграняна, жилой дом 1 на улице Райниса, жилой дом 7/1 на пр. Комитаса, жилой дом 4 на улице Варшавян, жилой дом 56 на пр. Баграмяна, жилой дом 8/1 на улице Дро, собственные дома на улице Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не
являющиеся жильцами); жилой дом 41 на улице Манушяна, жилой дом 47 на улице Айгекци, жилой дом 1/11 на улице Малхасянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Котайкской области:
10?00-16?00 улицы Шауяман, Спандаряна, Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, частично улицы Исаакяна, Сафаряна, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Ширака, кварталы "Калер", "Болор охер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;
11?00-17?00 частично села Камарис, Капутан, Гегашен и Птгни.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.
|НАТО впервые призвала Турцию снизить напряженность в Нагорном Карабахе
|Ваграм Погосян: Противник несет значительные потери в живой силе
|АО Арцаха уничтожила очередной турецкий Bayraktar
|Мэр Фитчбурга Стивен Динатале выразил свою поддержку Армении
|Гагика Царукяна выпустили на свободу
|Эксперт: На этот раз Отечественную войну ведет не русский, а армянский народ, так как Россия не явилась на войну после того, как был порван и выброшен Московский договор
|Бывший американский посредник: война на истощение в Карабахе ничего не решит
|Муханов: Размещение миротворцев в Карабахе в ближайшее время является малореалистичным сценарием
|Захарова: Сбалансированная позиция ИРИ поможет сторонам карабахского конфликта осознать губительность продолжения вражды и кровопролития
|Канада направит $350 тыс. Красному кресту для решения гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе
|Захарова: Вопрос привлечения иностранных террористов в зону карабахского конфликта в центре внимания Москвы
|Российский депутат: Применения ВС России в Нагорном Карабахе не планируется
|Фрегат Греции выдворил турецкое судно из спорных вод в Средиземноморье
|В ходе визита замминистра иностранных дел Турции нагорно- карабахский конфликт обсуждаться не будет
|Президент Турции встретился с патриархом Константинопольской епархии ААЦ
|Захарова: Россия продолжает активные усилия по прекращению кровопролития в зоне карабахского конфликта
|Боррель призвал внешние стороны прекратить подстрекательскую риторику по Карабаху
|Парламент Каталонии призвал положить конец боевым действиям в Нагорном Карабахе
|В Москве предотвратили теракт
|Viasat прерывает контракт с Турцией
|Международный эксперт назвал единственный путь решения карабахского вопроса
|Ханс Клюге: Карабахский конфликт приводит к непосредственным сбоям в предоставлении медицинской помощи
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23 октября
|Армен Саркисян рассказал Жозепу Бореллю о текущей ситуации в зоне карабахского конфликта и действиях Турции
|Депутат от ППА Наира Зограбян рассказала послу Египта в Армении о ситуации в Арцахе
|Взгляд: Тот факт, что Армения оказалась в военной изоляции - это уже форма агрессии против нее
|Майк Помпео: На повестке дня встреч в Вашингтоне - прекращение огня в Карабахе
|У Армении три новых Национальных героя
|Алиев не исключил встречи с Пашиняном в Москве
|Кремль: Еревану и Баку решать вопрос об участии третьих стран в имеющихся форматах урегулирования по Карабаху
|Иран повышает обороноспособность и задействует новые средства ПВО
|Ара Карян: Мирный процесс должен устроить не только стороны – Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах, но и международных инвесторов
|На территорию иранского Ходаафарин из зоны карабахского конфликта упалa 71 ракета
|Призыв президента Арцаха: Вас ждут на передовой, как никогда
|Коммандос: Армения и Арцах встали костью в горле Великого Турана
|Перед зданием посольства США в Армении протестующие требуют наложить санкции на Турцию
|Новый антирекорд, в Армении за день выявлено 2306 новых случаев коронавируса
|Прогноз: Разрешение карабахского конфликта - один из евразийских потенциальных приоритетов США
|Парламент канадского Онтарио предложил исключить Турцию из НАТО, а американский Фаулер признал право Арцаха на самоопределение
|Минобороны Армении: Нейтрализуются различные группы войск противника
|В Армении формируются добровольческие отряды
|Библиотека Конгресса США заменит тематические заголовки "Резня армян" на "Геноцид армян"
|Мэр Еревана возглавит отряд добровольцев
|Представитель МИД Армении принимает участие в дипломатических онлайн-курсах на тему «Нейтралитет Туркменистана – во имя мира, стабильности и устойчивого развития»
|МЧС Арцаха: Ночь в мирных населенных пунктах Арцаха была относительно спокойной
|Новый Южный Уэльс официально признал независимость Республики Арцах
|В Госдуме заявили о возможной десантной операции из-за Карабаха
|Минобороны Армении опровергает очередную чушь Азербайджана
|Послы Армении и Катара в Иране обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Сенатор: Появление турецких войск в Карабахе привело бы к интернационализации конфликта
|АО Арцаха: В центральном направлении фронта пресечена попытка вражеского диверсионного проникновения
|Ереван призвал Баку и его спонсора Анкару отказаться от политики саботирования международных усилий по установлению перемирия
|Представитель МО Армении: Армянские медики неоднократно попадали под обстрел
|Айкак Аршамян: Деньги из фонда «Айастан» будут направлены на гуманитарные цели, их расходование согласовывается с руководством Армении и Арцаха
|Мане Геворкян: Армения готова к мирному урегулированию арцахского конфликта
|Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Арцрун Ованнисян: Несколько очаговых боев на южном направлении продолжились
|Президент РА: Мир в Карабахе достижим, если Турция прекратит вмешательство (video)
|Помпео 23 октября проведет переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
|Роберт Кочарян: Опыт президентов важен, как в плане переговорного процесса, так и в обеспечении побед
|Читать больше
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