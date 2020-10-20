Вторник, 20 Октября 2020 17:07

АрмИнфо. Группа ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности признала воздушное пространство Армении безопасным и управляемым. Об этом говорится в официальном сообщении Комитета гражданской авиации Республики Армения (КГА).

В условиях военного положения Комитет гражданской авиации Армении принял меры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны для гражданских и гуманитарных полетов.

В частности, Комитет опубликовал 3 извещения NOTAM (Notice To Airmen— оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации - Ред.), адресованное всем авиакомпаниям. Первое из сообщений несет предупреждающий характер, в котором Комитет призывает пилотов провести дополнительную оценку рисков перед полетами в условиях текущих военных действий на армяно-азербайджанской границе.

Во втором сообщается о возможном наличии в воздушном пространстве Армении беспилотных летательных аппаратов. В то же время озвучена просьба экипажам при обнаружении какого-либо неизвестного летательного аппарата немедленно предоставить информацию диспетчерам воздушного движения.

И в третьем - комитет информирует об определенных ограничениях воздушной границы Армении и Азербайджана, о закрытии определённых пунктов из соображений безопасности. КГА также сообщил о высоком уровне сотрудничества между органами управления воздушным движением и силами ПВО.

Сообщается, что Европейская организация безопасности аэронавигации (EUROCONTROL) и Европейское агентство поавиационной безопасности (EASA) выразили уверенность касаемо шагов, предпринятых Комитетом гражданской авиации Армении в выполнении обязательств и обеспечении мер безопасности.

«Учитывая военные действия в регионе, Комитет гражданской авиации принял все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Армении», - отметила председатель КГА Татевик Ревазян