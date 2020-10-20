Вторник, 20 Октября 2020 16:53

АрмИнфо. В Нью-Йорке состоялось мероприятие года международной Гуманитарной инициативы "Аврора", посвященное чествованию героев премии "Аврора" и пятилетию инициативы.

Как сообщает пресс-служба инициативы, организаторы отметили, что, когда планировалось мероприятие, никто не мог представить, что будет развязана война против Нагорного Карабаха, однако было принято решение не отменять и не переносить планы, так как именно в самые сложные времена должен быть громче всего слышен голос премии <Аврора>, призванной пробуждать человечность.

Мероприятие, лейтмотивом которого стал принцип благодарности в действии, транслировалось в прямом эфире из Нью-Йоркской публичной библиотеки и прошло при личном участии соучредителя Гуманитарной инициативы <Аврора>, члена Отборочной комиссии премии <Аврора> и президента Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартана Грегоряна. Ведущими вечера выступили известные американские журналисты Дэвид Игнатиус (The Washington Post) и Джуди Вудрафф (PBS).

Другие участники вечера - соучредители <Авроры> Нубар Афеян и Рубен Варданян, председатель и члены авторитетной Отборочной комиссии премии, ее лауреаты, известные представители мирового культурного истеблишмента, в том числе Джордж Клуни, Йо-Йо Ма и Уинтон Марсалис, а также более 500 приглашенных зрителей - подключились к мероприятию онлайн. Однако с первых минут после начала мероприятия и в течение всего периода его проведения (1 час 40 минут) сохранялся высокий риск его срыва в связи с серией кибератак, а также наплывом нескольких тысяч онлайн-ботов, пытавшихся заблокировать трансляцию и распространявших в социальных медиа фейковые адреса просмотра и ультранационалистические фашистские призывы антиармянской направленности.

В рамках мероприятия <Авроры> под названием <Благодарность в действии> было объявлено о нескольких выделенных в 2020 году грантах, среди которых 1 млн долларов - лауреатам премии <Аврора> - 2020 Фартун Адан и Ильвад Эльман, помогающим женщинам и детям в Сомали; 1 млн долларов персонально от соучредителей <Авроры> - организации Hayastan All Armenian Fund для решения срочных гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе; 1 млн долларов - на поддержку пострадавших от войны детей; 100 000 долларов - больнице Elmhurst в Куинсе, Нью-Йорк, на продолжение борьбы с COVID-19 и 20 000 долларов - Комитету защиты журналистов.

Также в 2020 году Гуманитарная инициатива <Аврора> выделила 200 000

долларов пострадавшим от взрыва в Бейруте, 140 000 долларов больнице

Mother of Mercy Hospital в Нубийских горах Судана и 120 000 долларов

Министерству здравоохранения Республики Армения на борьбу с пандемией

коронавируса.

Гуманитарная инициатива <Аврора> была создана от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Премия <Аврора> ежегодно присуждается героям, рискующим собой ради спасения других. Полную версию мероприятия <Благодарность в действии> вы можете посмотреть, пройдя по этой ссылке.