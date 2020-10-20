Вторник, 20 Октября 2020 16:49

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с постоянным секретарем Великобритании по вопросам Европейской политики и Америки Венди Мортон обсудил ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной военной агрессии, инициированной руководством Азербайджана против Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян привлек внимание собеседника на многочисленные факты зверств, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в отношении гражданского населения, пыток, убийств военнопленных, оказавшихся под его контролем, постоянных нападений на населенные пункты, объекты жизнеобеспечения и обстрелов религиозных и культурных учреждений.

Мортон выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с жертвами среди гражданского населения в результате боевых действий. Собеседники указали на необходимость выполнения договоренностей о прекращении огня, достигнутых 10 и 17 октября. В этом контексте Мнацаканян отметил, что нарушение этих договоренностей со стороны Азербайджана еще раз демонстрирует его неспособность соблюдать взятые обязательства и нежелание отказаться от стремления решить конфликт военным путем. Глава МИД Армении выразил глубокую озабоченность тем, что такое поведение Азербайджана явно поддерживается и поощряется Турцией, которая, в свою очередь, пытается продвигать свои максималистские цели путем дестабилизации региональной безопасности. Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта и установлению стабильного режима прекращения огня, поддерживаемого с помощью верификационных механизмов.