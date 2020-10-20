Вторник, 20 Октября 2020 16:44

АрмИнфо. Противник отступает, неся большие потери на южном фланге, в направлении Худаферинского водохранилища. Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Мы предупреждали, что вы вступаете в ад", - отметила Степанян.

В свою очередь представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян в частности, написал: "Алиев, добро пожаловать в ад. Передай это и многоцветным и многогранным террористам".