Вторник, 20 Октября 2020 16:39

АрмИнфо. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян 20 октября принял группу депутатов Национального Собрания Армении от правящего блока "Мой шаг" во главе с председателем НС РА Араратом Мирзояном.

Как передает Главное информационное управление аппарата президента, глава государства представил ситуацию, возникшую из-за азербайджано-турецкой агрессии, отметив, что амбиция нынешних властей Азербайджана необходимо дать политическую оценку.

Коснувшись ситуации на поле боя, президент подчеркнул, что боевые действия интенсивно продолжаются по всей линии фронта, причем наиболее тяжелые бои ведутся на территориях общин Ишханадзор, Ковсакан и Миджнаван Кашатагского района Карабаха.

В свою очередь, спикер парламента Армении Арарат Мирзоян отметил, что Армения всеми возможными способами поддерживает Арцах, и как гарант ее безопасности, осуществляла и продолжит осуществлять вытекающие из этого все необходимые действия.