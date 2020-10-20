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АрмИнфо. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян 20 октября принял группу депутатов Национального Собрания Армении от правящего блока "Мой шаг" во главе с председателем НС РА Араратом Мирзояном.
Как передает Главное информационное управление аппарата президента, глава государства представил ситуацию, возникшую из-за азербайджано-турецкой агрессии, отметив, что амбиция нынешних властей Азербайджана необходимо дать политическую оценку.
Коснувшись ситуации на поле боя, президент подчеркнул, что боевые действия интенсивно продолжаются по всей линии фронта, причем наиболее тяжелые бои ведутся на территориях общин Ишханадзор, Ковсакан и Миджнаван Кашатагского района Карабаха.
В свою очередь, спикер парламента Армении Арарат Мирзоян отметил, что Армения всеми возможными способами поддерживает Арцах, и как гарант ее безопасности, осуществляла и продолжит осуществлять вытекающие из этого все необходимые действия.
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|Министр иностранных дел Греции призвал ввести оружейное эмбарго в отношении Турции
|Министр иностранных дел Греции призвал ввести оружейное эмбарго в отношении Турции
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|Генпрокурор Армении представил коллегам из ШОС преступления Азербайджана
|Минздрав Армении: В сдаче крови необходимости пока нет
|Эксперт: Армянское будущее зависит только и только от армянского воина
|Епархия ААЦ в Канаде собрала более $300 тыс на нужды Арцаха и Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21 октября
|Группа ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности признала воздушное пространство Армении безопасным
|На северо-западе Ирана рухнул беспилотник, связанный с конфликтом в Нагорном Карабахе
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|Президент Армении поблагодарил Канаду за отзыв лицензии на поставку вооружений Турции
|Глава Палаты адвокатов Армении заявил, что он против любой сделки по передаче территорий в обмен на прекращение огня
|Эксперт: Если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант
|Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов
|В московской галерее <Нико> состоится благотворительный концерт-марафон MUSIC FOR ARTSAKH
|Пашинян обсудил с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном ситуацию в Карабахе
|Омбудсмен заявил, что Азербайджан проводит политику этнических чисток в отношении граждан Армении и Арцаха
|Духовное собрание мусульман России призвало к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Турции уже указывают международным акторам с кем, и каким образом взаимодействовать
|Прогноз: Внутри перемещенные лица становятся для Баку серьезной проблемой
|В Совфеде России назвали условие для проведения антитеррористической операции в Карабахе
|Хатибзаде: Иран не приемлет обезглавливания или нападения на города и невинных людей
|Потери противника за дни боевых действий в живой силе составили 6309 человек
|В Армении за день выявлено 1234 новых случаев коронавируса
|Эксперт: Заинтересованность Анкары в азербайджанской агрессии против Арцаха определяет геополитика
|Арман Татоян: Никакие политические интересы не должны повлиять на защиту прав человека
|Ишхан Сагателян: В этой войне мы обязаны победить
|Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени
|Мнацаканян отверг обвинения Азербайджана о нарушении Армений договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях
|Степанян: Противник на северном фланге применяет авиацию и артиллерию, на южном идут тяжелые бои
|Госдеп не комментирует данные о встрече Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении
|Глава МИД РА: Агрессия Азербайджана не достигла бы эскалации, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт
|Постпред РФ в ООН: ОБСЕ играет главную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании Нагорного Карабаха
|Баку решил отправить ноту протеста Германии в связи с визитом депутатов Бундестага в Арцах
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили 5 вражеских БПЛА, в том числе и один Bayraktar TB2
|Глава МИД Великобритании отмечает необходимость деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе
|Ованнисян: Интенсивность боевых действий на передовой на данный час сравнительно спала
|Главы МИД Армении и Азербайджана едут в Вашингтон на встречу с Госсекретарем США
|Лидер фракции "Вперед, Италия" призвала международное сообщество предпринять четкие усилия для предотвращения нападений на Армению
|Грузия может стать следующей после Азербайджана жертвой Турции на Кавказе
|Президент Армении призвал МГ ОБСЕ избавиться от вовлеченности Турции в карабахский конфликт
|Алиев рассказал о роли России в карабахском вопросе, перспективах ввода миротворцев и внедрения верификационных механизмов
|Пашинян: согласование статуса Нагорного Карабаха откроет путь к компромиссам
|Под председательством Пашиняна прошло внеочередное заседание Совбеза Армении
|Армен Саркисян: Анкара на Кавказе представляет угрозу для Евросоюза
|Генерал-лейтенант Артак Давтян будет координировать оборонительные работы в Сюнике
|КГА: Гуманитарный груз из США доставлен в Армению
|Главы МИД Армении и Эстонии обсудили ситуацию в Карабахе
|Лавров указал, где искать ответы на вопросы по карабахскому урегулированию
|Читать больше
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