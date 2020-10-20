Напомним, как сообщил на своей страничке премьер-министр Армении Никол Пашинян, в последние часы на поле боя увековечили свои имена первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РА генерал-лейтенант Тиран Хачатрян и командующий 5-м армейским корпусом генерал-майор Андраник Пилоян. «Они, удостоены звания Национального героя. Они продолжают свою героическую борьбу за Родину. Слава армянской армии!» - написал Пашинян.

АрмИнфо . «Алиев, добро пожаловать в ад! Передай это своим террористам», - написал на своей страничке в Фейсбук официальный представитель МО РА Арцрун Ованнисян. . «Противник отступает в южном направлении (Худаферинское водохранилищ), неся большие потери. Мы предупреждали, что вы попадёте в ад», - добавила в свою очередь пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

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