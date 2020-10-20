Вторник, 20 Октября 2020 16:19

АрмИнфо. В Армии обороны Арцаха выступили с разъяснениями по части поражения подразделениями АО беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2.

Так, согласно сообщению АО НКР, на сбитом боевом беспилотнике Bayraktar TB2, установлена дистанционно управляемая камера модели L-3 WESCAM CMX-15D. "Она была произведено в июне текущего года в со стороны канадской компании WESCAM. На беспилотник Bayraktar TB2 камера была монтирована в сентябре текущего года. В общем проработала 31 час", - сообщили в АО НКР.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Фейсбук сообщил, что в ходе войны, подразделения АО Арцаха уничтожили около одного десятка турецких беспилотников Bayraktar. При этом он добавил, что до этого ни один из них не падал на территории, подконтрольной подразделениям АО.

"У нас наконец-то есть обломки Bayraktar, которые свидетельствуют, что он был произведен в сентябре, а современная камера была произведена в Канаде в июне. Почему это важно? Это фактически доказывает прямое участие Турции в этой террористической войне против Арцаха и ее подготовке. И страны, поставляющие в Турцию необходимые комплектующие для Bayraktar, исходя из этого факта, должны последовать примеру Канады и приостановить дальнейшие поставки", - отметил Пашинян.

Накануне, ПВО Армии обороны Арцаха поразили пять вражеских БПЛА, в том числе и один ударный дрон турецкого производства Bayraktar TB2.