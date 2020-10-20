Вторник, 20 Октября 2020 16:09

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание генерал-губернатору Канады Жюли Пайетт в связи с днем ее рождения.

Согласно сообщению пресс-службы президента, Армен Саркисян выразил уверенность, благодаря совместным усилиям, взаимодействие между Арменией и Канадой будет и дальше развиваться и углубляться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Поднял президент и вопрос о военных действиях Азербайджана против Арцаха.

"Как Вы знаете, Республика Арцах подверглась беспрецедентно масштабному, жестокому и бесчеловечному нападению со стороны Азербайджана, мишенью которого стали мирные жители, а также гражданская инфраструктура. Цель всего этого - раз и навсегда очистить Арцах от армян. Вдохновителем данного варварского поведения Азербайджана и непосредственным исполнителем этого является Турция, которая целенаправленно пытается реализовать принятую более ста лет назад программу по уничтожению армянства как нации. Канада, которая прекрасно осведомлена об этом факте и признала Геноцид армян, сегодня снова проявила принципиальность и гуманизм, приостановив действие лицензии на поставку военного оборудования в Турцию. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас и правительство Канады за это решение", - говорится в послании.