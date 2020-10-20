"Если Ереван пойдет на это, Армения юридически вступит в военную конфронтацию с Азербайджаном, считающим земли своими. Конфликт разрастется - сейчас он ограничен рамками НКР, хоть и квалифицируется как армяно-азербайджанский", - считает Тарасов, слова которого приводит РИА Новости.

Эксперт полагает, что призывы к другим государствам признать НКР - попытка переложить ответственность на них. "Ереван апеллирует к французам неслучайно. Если Париж примет соответствующее решение, то армянские лидеры отойдут на вторые или даже третьи роли", - уточнил он. Тем не менее, добавляет историк, пока продолжаются боевые действия, рассуждать о будущих дипломатических маневрах преждевременно.

"Турция говорит о войне до победного, хотя их Генштаб, планировавший, по- видимому, операции, не обеспечил блицкрига. Возьми азербайджанская армия Степанакерт - разговор был бы другой. Но конфликт длится и длится. А в мире, и особенно в Европе, большей поддержкой пользуется все же Армения. Ей и Нагорному Карабаху выгодно затягивать вооруженное противостояние", - объясняет Тарасов.

О том, что война скоро не закончится, свидетельствуют сообщения из районов боевых действий. Сражение разворачивается в низинах, сам же Карабах - это горы, где азербайджанская армия завязнет в армянских укреплениях.

По мнению Тарасова, Алиев сузил себе пространство для маневра, связавшись с Анкарой. "У Эрдогана пока очень негативный имидж авантюриста. Турция воюет в Сирии и Ливии, много лет армия безуспешно борется с пешмергой - курдским ополчением на Ближнем Востоке. Вопреки пропаганде, серьезных побед нет. И если Эрдогана не поддержат крупные мировые игроки, ему придется выйти из дела, оставив Алиева одного. В свое время Ататюрк сдал Москве Баку, куда XI армия РККА вошла без единого выстрела. Он это сделал ради выигрыша на другом направлении - и к такому варианту Алиев должен быть готов", - прогнозирует эксперт.

Активность Анкары в регионе критикуют не только в европейских столицах, но и в Тегеране. Историк напоминает: эти земли когда-то принадлежали Персии. Исламская республика может решить, что у нее больше прав, нежели у Турции. По мнению Тарасова, если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант: объявление Карабаха подмандатной территорией.