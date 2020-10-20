Вторник, 20 Октября 2020 15:44

АрмИнфо. Вооруженные нападения Азербайджана на Арцах сопровождаются целенаправленными атаками на мирное население Армении. Об этом в парламенте на заседании постоянной комиссии Национального Собрания по региональной и евразийской интеграции заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Омбудсмен подчеркнул, что обстрелы осуществляются кассетными снарядами, запрещенными международным правом.

"Что касается подтвержденной причастности джихадистов и террористических группировок к зоне конфликта, то они совершают зверства и военные преступления. Еще одна тема для обсуждения - огромная ненависть Азербайджана к армянам. Очевидно, что в этой стране всегда была широкомашстабная ненависть к армянам, что создает благодатную почву для новых злодеяний", - подчеркнул омбудсмен.

Татоян отметил, что, в целом, речь идет о политике этнической чистки и террористических методах борьбы против населения Республики Арцах.

По его словам, все эти данные были задокументированы и переданы в соответствующие международные структуры.