Вторник, 20 Октября 2020 15:41

АрмИнфо. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) призвало к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в официальном заявлении Президиума ДСМР.

<В последнее время мы наблюдаем обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, который вызывает большой резонанс и озабоченность в современном мире. Духовное собрание мусульман России выражает глубокую обеспокоенность в связи с происходящим конфликтом в Нагорно-Карабахском регионе>, - говорится в источнике.

ДСМР обращается с просьбой к религиозным лидерам и главам государств Азербайджана и Армении, к широкой общественности и всем людям доброй воли проявить твердую решимость к миру и ответственность за будущее народов, остановить кровопролитие, продолжить мирные переговоры и всемерно способствовать установлению мира на древней и многострадальной земле Нагорного Карабаха. <Надеемся, что стремление сторон конфликта в Нагорном Карабахе сохранить преемственность, многовековой исторический и духовно-нравственный смысл дружбы армянского и азербайджанского народов и опыт мирного их сосуществования позволят в ближайшее время остановить кровопролитие и разрешить конфликт путем переговоров>, - отмечено в заявлении Президиума.

Вместе с тем, в официальном сообщении ДСМР упоминаются призывы международных организаций, глав государств, политических, общественных и религиозных деятелей к немедленному прекращению всех боевых действий в зоне конфликта и к возобновлению переговорного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ с участием России, США и Франции.

<Патриарх Московский и всея Руси Кирилл недавно выступил с заявлением в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе и призвал к мирному урегулированию конфликта. Миротворчество присуще религии как одна из важнейших миссий её служения в мире. Мусульмане России солидарны с этим заявлением и высказывают искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, слова сочувствия и сопереживания всем, кто потерял крышу дома своего и радость мирной и спокойной жизни>, - отмечено в заявлении.