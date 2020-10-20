Вторник, 20 Октября 2020 13:16

АрмИнфо. Глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев назвал условие для проведения российской операции в Нагорном Карабахе.

По словам Косачева, данный шаг невозможен без официального обращения со стороны Еревана, а также тщательной оценки ситуации.

"Естественно, должно последовать официальное обращение со стороны Армении, а не просто умозаключение, что у России есть основания", - подчеркнул он, передает РИА Новости.

Парламентарий также добавил, что в настоящее время по данному вопросу преждевременно делать какие-либо прогнозы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за участия в боевых действиях в Карабахе сирийских боевиков РФ имеет легитимное право на проведение антитеррористической операции в этом регионе.

Ранее, газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта <еще сотен> ополченцев. Washington Post в тот же день писала о гибели 52 сирийских наемников в зоне карабахского конфликта.

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе.

В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября.

Лидеры Азербайджана и Турции, несмотря на предоставление уже многочисленные фактические доказательства об их вовлеченности в боевые действия, продолжают утверждать, что не пользуются услугами наемников.