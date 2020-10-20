Вторник, 20 Октября 2020 13:15

АрмИнфо. Иран не приемлет обезглавливания или нападения на города и невинных людей. Так отреагировал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на кадры обезглавливания и расстрела армянских военнопленных, а также ударов по гражданским целям.

"Обнародуются тревожные кадры конфликта в Карабахе", - написал Хатибзаде в своем аккаунте в Twitter, указав на их неприемлемость подобных действий. При этом он призвал обе стороны соблюдать международные правила, передает IRNA.

Ранее, в социальных сетях были растиражированы видео и фотографии обезглавливания и расстрела армянских военнопленных, а также кадры ударов по гражданским целям.