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АрмИнфо. По данным на 11:00 20 октября, в Армении выявлено 1234 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр.
В общей сложности, в республике было подтверждено 66.694 случая коронавируса, выздоровели 48.734 человека, скончались 1.101, плюс десять за минувшие сутки. Было зафиксировано также 318 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 16.541 пациентов
|Президент Армении поблагодарил Канаду за отзыв лицензии на поставку вооружений Турции
|Глава Палаты адвокатов Армении заявил, что он против любой сделки по передаче территорий в обмен на прекращение огня
|Эксперт: Если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант
|Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов
|В московской галерее <Нико> состоится благотворительный концерт-марафон MUSIC FOR ARTSAKH
|Пашинян обсудил с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном ситуацию в Карабахе
|Омбудсмен заявил, что Азербайджан проводит политику этнических чисток в отношении граждан Армении и Арцаха
|Духовное собрание мусульман России призвало к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Турции уже указывают международным акторам с кем, и каким образом взаимодействовать
|Прогноз: Внутри перемещенные лица становятся для Баку серьезной проблемой
|В Совфеде России назвали условие для проведения антитеррористической операции в Карабахе
|Хатибзаде: Иран не приемлет обезглавливания или нападения на города и невинных людей
|Потери противника за дни боевых действий в живой силе составили 6309 человек
|В Армении за день выявлено 1234 новых случаев коронавируса
|Эксперт: Заинтересованность Анкары в азербайджанской агрессии против Арцаха определяет геополитика
|Арман Татоян: Никакие политические интересы не должны повлиять на защиту прав человека
|Ишхан Сагателян: В этой войне мы обязаны победить
|Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени
|Мнацаканян отверг обвинения Азербайджана о нарушении Армений договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях
|Степанян: Противник на северном фланге применяет авиацию и артиллерию, на южном идут тяжелые бои
|Госдеп не комментирует данные о встрече Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении
|Глава МИД РА: Агрессия Азербайджана не достигла бы эскалации, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт
|Постпред РФ в ООН: ОБСЕ играет главную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании Нагорного Карабаха
|Баку решил отправить ноту протеста Германии в связи с визитом депутатов Бундестага в Арцах
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили 5 вражеских БПЛА, в том числе и один Bayraktar TB2
|Глава МИД Великобритании отмечает необходимость деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе
|Ованнисян: Интенсивность боевых действий на передовой на данный час сравнительно спала
|Главы МИД Армении и Азербайджана едут в Вашингтон на встречу с Госсекретарем США
|Лидер фракции "Вперед, Италия" призвала международное сообщество предпринять четкие усилия для предотвращения нападений на Армению
|Грузия может стать следующей после Азербайджана жертвой Турции на Кавказе
|Президент Армении призвал МГ ОБСЕ избавиться от вовлеченности Турции в карабахский конфликт
|Алиев рассказал о роли России в карабахском вопросе, перспективах ввода миротворцев и внедрения верификационных механизмов
|Пашинян: согласование статуса Нагорного Карабаха откроет путь к компромиссам
|Под председательством Пашиняна прошло внеочередное заседание Совбеза Армении
|Армен Саркисян: Анкара на Кавказе представляет угрозу для Евросоюза
|Генерал-лейтенант Артак Давтян будет координировать оборонительные работы в Сюнике
|КГА: Гуманитарный груз из США доставлен в Армению
|Главы МИД Армении и Эстонии обсудили ситуацию в Карабахе
|Лавров указал, где искать ответы на вопросы по карабахскому урегулированию
|Постоянный координатор ООН в Армении пообещал быть еще более активным в вопросе Арцаха
|В Ереване опровергли утверждения Баку о якобы попытке нанесения армянскими силами удара по нефтепроводу
|Аршак Мартиросян: Азербайджан принуждает наемников из Сирии к активным боевым действиям
|Центр гематологии: Необходима кровь I группы с положительным резус-фактором
|Представитель Армении в ЕСПЧ: Тезис “Отделение во имя спасения” не что иное, как право народа на самоопределение
|Противник за дни боевых действий потерял 195 БПЛА и 566 единиц бронетехники
|Don t be silent! В Ереване проходит мирное шествие граждан к офису ООН
|Генсек СЕ заявила, что Ереван и Баку обязались решить спор вокруг Карабаха мирно
|Замглавы МИД: Россия высказывает Турции неприемлемость участия сирийских боевиков в карабахском конфликте
|Тегеран назвал красную линию для Еревана и Баку в связи эскалацией в Карабахе
|Мэр Парижа: Если единственным решением нынешнего конфликта является признание Нагорного Карабаха, мы не должны колебаться
|В след за главой МИД в Баку прибыл спикер турецкого парламента
|Президент Арцаха и депутаты Бундестага Германии обсудили сложившуюся в НКР ситуацию
|В Арцахе ранен депутат Сасун Микаелян
|"Просвещенная Армения" выступила с предложением создать в Арцахе бесполетную зону
|Взгляд из Москвы: Время заявлений завершилось, настало время действий
|Департамент О-де-Сен призвал президента и правительство Франции оказать поддержку Арцаху на фоне азербайджанской агрессии
|СМИ: Более тысячи боевиков из Сирии переброшены в зону карабахского конфликта
|Степанян: На южном фланге продолжаются тяжелые бои - изматываем противника
|Представитель Минобороны: Нари Сюни и Наре Хлгатян сформировали женский отряд
|Читать больше
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