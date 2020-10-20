Вторник, 20 Октября 2020 12:19

АрмИнфо.Массовые разрушения и зверства ВС Азербайджана в Арцахе являются следствием того, что в течение многих лет международные и правозащитные организации отказывались посещать НКР, несмотря на наши многочисленные призывы, приглашения и предупреждения. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Армана Татояна.

Омбудсмен, в частности, подчеркнул: "Международные организации, физически находясь в Арцахе, должны зафиксировать все событие, происходящие там, они должны все увидеть своими глазами.

Пора доказать, что провозглашенный на высшем уровне принцип "Ничьи права не должны игнорироваться" - это не красивое выражение и иллюзия, а принцип, который защищает реального человека в реальной жизни.

Необходимо доказать, что право ребенка на счастливое детство, право матери на воспитание детей или на достойную жизнь никто в мире не отменял. Никакая политическая причина не должна влиять на защиту прав человека".