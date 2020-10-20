Вторник, 20 Октября 2020 12:16

АрмИнфо. Для партии АРФ "Дашнакцутюн" неприемлемо решение конфликта без признания независимости Арцаха. Об этом в видеопослании заявил представитель Верховного Совета АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

Сагатлян также подчеркнул, что для их партии неприемлема формула "мир в обмен на территории". "Для нас также неприемлемо поэтапное решение арцахского конфликта. Мы не имеем права проиграть данную войну, мы обязаны победить. Дело в том, что мы несем отвественность перед нашими детьми, мы и так заплатили слишком высокую цену в этой войне.

Сейчас стоит вопрос существования Армении. Все мы сейчас находимся в сложной ситуации, но мы обязаны преодолеть все трудности. У нас была очень тяжелая история, а в период арцахской освободительной войны были гораздо более тяжелые времена, но мы смогли их преодолеть. Мы смогли преодолеть все сложности вместе. Нам нужно срочно переломить ситуацию на фронте и идти к победе. Другого выхода нет",- заключил Сагателян.