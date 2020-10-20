Вторник, 20 Октября 2020 12:01

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени.

Так, согласно сообщению АО Арцаха, во время анализа результатов этой войны грамотным действиям артиллеристов АО, бесспорно, будут даны особенно высокие оценки.

"Последние осуществляют такие действия, которые не были предусмотрены даже в программах подготовки видов войск. Именно такими артиллеристами являются командир дивизии, подполковник Арсен Акопян и его подчиненные, которые в числе многих других успешных действий, 7 октября подбили 1 танк Т-90 противника.

Арсен Акопян представлен на получение медали "За боевую службу". Рядовой Вачаган Мовсисян получит медаль той же категории, за успешное противостояние силам противника, пытающимся захватить боевую позицию при помощи "Тропы" и других специальных средств, и приостановление последнего в результате настойчивых действий.

За захват позиций, уничтожение оружия и вооружения противника и большого количества вражеской живой силы медалями За боевую службу" будут награждены: сержант Тигран Григорян, сержант-контрактник Севак Атаян, младшие сержанты Геворк Атанесян, Севада Сирунян, Давид Асоян, рядовой-контрактник Тигран Багдасарян, старший лейтенант Геворк Атанесян, военнослужащий-контрактник Севада Овсепян, рядовые Размик Мадатян, Карлен Аракелян, Рубен Геворкян, Нарек Аветисян, Самвел Бабаян, капитаны Сероб Мелконян и Александр Авагимян, старший лейтенант Зограб Габриелян", - сообщили в АО Арцаха.