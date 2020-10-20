|Президент Армении поблагодарил Канаду за отзыв лицензии на поставку вооружений Турции
|Глава Палаты адвокатов Армении заявил, что он против любой сделки по передаче территорий в обмен на прекращение огня
|Эксперт: Если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант
|Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов
|В московской галерее <Нико> состоится благотворительный концерт-марафон MUSIC FOR ARTSAKH
|Пашинян обсудил с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном ситуацию в Карабахе
|Омбудсмен заявил, что Азербайджан проводит политику этнических чисток в отношении граждан Армении и Арцаха
|Духовное собрание мусульман России призвало к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Турции уже указывают международным акторам с кем, и каким образом взаимодействовать
|Прогноз: Внутри перемещенные лица становятся для Баку серьезной проблемой
|В Совфеде России назвали условие для проведения антитеррористической операции в Карабахе
|Хатибзаде: Иран не приемлет обезглавливания или нападения на города и невинных людей
|Потери противника за дни боевых действий в живой силе составили 6309 человек
|В Армении за день выявлено 1234 новых случаев коронавируса
|Эксперт: Заинтересованность Анкары в азербайджанской агрессии против Арцаха определяет геополитика
|Арман Татоян: Никакие политические интересы не должны повлиять на защиту прав человека
|Ишхан Сагателян: В этой войне мы обязаны победить
|Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени
|Мнацаканян отверг обвинения Азербайджана о нарушении Армений договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях
|Степанян: Противник на северном фланге применяет авиацию и артиллерию, на южном идут тяжелые бои
|Госдеп не комментирует данные о встрече Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении
|Глава МИД РА: Агрессия Азербайджана не достигла бы эскалации, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт
|Постпред РФ в ООН: ОБСЕ играет главную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании Нагорного Карабаха
|Баку решил отправить ноту протеста Германии в связи с визитом депутатов Бундестага в Арцах
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили 5 вражеских БПЛА, в том числе и один Bayraktar TB2
|Глава МИД Великобритании отмечает необходимость деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе
|Ованнисян: Интенсивность боевых действий на передовой на данный час сравнительно спала
|Главы МИД Армении и Азербайджана едут в Вашингтон на встречу с Госсекретарем США
|Лидер фракции "Вперед, Италия" призвала международное сообщество предпринять четкие усилия для предотвращения нападений на Армению
|Грузия может стать следующей после Азербайджана жертвой Турции на Кавказе
|Президент Армении призвал МГ ОБСЕ избавиться от вовлеченности Турции в карабахский конфликт
|Алиев рассказал о роли России в карабахском вопросе, перспективах ввода миротворцев и внедрения верификационных механизмов
|Пашинян: согласование статуса Нагорного Карабаха откроет путь к компромиссам
|Под председательством Пашиняна прошло внеочередное заседание Совбеза Армении
|Армен Саркисян: Анкара на Кавказе представляет угрозу для Евросоюза
|Генерал-лейтенант Артак Давтян будет координировать оборонительные работы в Сюнике
|КГА: Гуманитарный груз из США доставлен в Армению
|Главы МИД Армении и Эстонии обсудили ситуацию в Карабахе
|Лавров указал, где искать ответы на вопросы по карабахскому урегулированию
|Постоянный координатор ООН в Армении пообещал быть еще более активным в вопросе Арцаха
|В Ереване опровергли утверждения Баку о якобы попытке нанесения армянскими силами удара по нефтепроводу
|Аршак Мартиросян: Азербайджан принуждает наемников из Сирии к активным боевым действиям
|Центр гематологии: Необходима кровь I группы с положительным резус-фактором
|Представитель Армении в ЕСПЧ: Тезис “Отделение во имя спасения” не что иное, как право народа на самоопределение
|Противник за дни боевых действий потерял 195 БПЛА и 566 единиц бронетехники
|Don t be silent! В Ереване проходит мирное шествие граждан к офису ООН
|Генсек СЕ заявила, что Ереван и Баку обязались решить спор вокруг Карабаха мирно
|Замглавы МИД: Россия высказывает Турции неприемлемость участия сирийских боевиков в карабахском конфликте
|Тегеран назвал красную линию для Еревана и Баку в связи эскалацией в Карабахе
|Мэр Парижа: Если единственным решением нынешнего конфликта является признание Нагорного Карабаха, мы не должны колебаться
|В след за главой МИД в Баку прибыл спикер турецкого парламента
|Президент Арцаха и депутаты Бундестага Германии обсудили сложившуюся в НКР ситуацию
|В Арцахе ранен депутат Сасун Микаелян
|"Просвещенная Армения" выступила с предложением создать в Арцахе бесполетную зону
|Взгляд из Москвы: Время заявлений завершилось, настало время действий
|Департамент О-де-Сен призвал президента и правительство Франции оказать поддержку Арцаху на фоне азербайджанской агрессии
|СМИ: Более тысячи боевиков из Сирии переброшены в зону карабахского конфликта
|Степанян: На южном фланге продолжаются тяжелые бои - изматываем противника
|Представитель Минобороны: Нари Сюни и Наре Хлгатян сформировали женский отряд
|Читать больше
АрмИнфо. Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени.
Так, согласно сообщению АО Арцаха, во время анализа результатов этой войны грамотным действиям артиллеристов АО, бесспорно, будут даны особенно высокие оценки.
"Последние осуществляют такие действия, которые не были предусмотрены даже в программах подготовки видов войск. Именно такими артиллеристами являются командир дивизии, подполковник Арсен Акопян и его подчиненные, которые в числе многих других успешных действий, 7 октября подбили 1 танк Т-90 противника.
Арсен Акопян представлен на получение медали "За боевую службу". Рядовой Вачаган Мовсисян получит медаль той же категории, за успешное противостояние силам противника, пытающимся захватить боевую позицию при помощи "Тропы" и других специальных средств, и приостановление последнего в результате настойчивых действий.
За захват позиций, уничтожение оружия и вооружения противника и большого количества вражеской живой силы медалями За боевую службу" будут награждены: сержант Тигран Григорян, сержант-контрактник Севак Атаян, младшие сержанты Геворк Атанесян, Севада Сирунян, Давид Асоян, рядовой-контрактник Тигран Багдасарян, старший лейтенант Геворк Атанесян, военнослужащий-контрактник Севада Овсепян, рядовые Размик Мадатян, Карлен Аракелян, Рубен Геворкян, Нарек Аветисян, Самвел Бабаян, капитаны Сероб Мелконян и Александр Авагимян, старший лейтенант Зограб Габриелян", - сообщили в АО Арцаха.
|Президент Армении поблагодарил Канаду за отзыв лицензии на поставку вооружений Турции
|Глава Палаты адвокатов Армении заявил, что он против любой сделки по передаче территорий в обмен на прекращение огня
|Эксперт: Если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант
|Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов
|В московской галерее <Нико> состоится благотворительный концерт-марафон MUSIC FOR ARTSAKH
|Пашинян обсудил с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном ситуацию в Карабахе
|Омбудсмен заявил, что Азербайджан проводит политику этнических чисток в отношении граждан Армении и Арцаха
|Духовное собрание мусульман России призвало к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Турции уже указывают международным акторам с кем, и каким образом взаимодействовать
|Прогноз: Внутри перемещенные лица становятся для Баку серьезной проблемой
|В Совфеде России назвали условие для проведения антитеррористической операции в Карабахе
|Хатибзаде: Иран не приемлет обезглавливания или нападения на города и невинных людей
|Потери противника за дни боевых действий в живой силе составили 6309 человек
|В Армении за день выявлено 1234 новых случаев коронавируса
|Эксперт: Заинтересованность Анкары в азербайджанской агрессии против Арцаха определяет геополитика
|Арман Татоян: Никакие политические интересы не должны повлиять на защиту прав человека
|Ишхан Сагателян: В этой войне мы обязаны победить
|Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени
|Мнацаканян отверг обвинения Азербайджана о нарушении Армений договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях
|Степанян: Противник на северном фланге применяет авиацию и артиллерию, на южном идут тяжелые бои
|Госдеп не комментирует данные о встрече Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении
|Глава МИД РА: Агрессия Азербайджана не достигла бы эскалации, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт
|Постпред РФ в ООН: ОБСЕ играет главную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании Нагорного Карабаха
|Баку решил отправить ноту протеста Германии в связи с визитом депутатов Бундестага в Арцах
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили 5 вражеских БПЛА, в том числе и один Bayraktar TB2
|Глава МИД Великобритании отмечает необходимость деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе
|Ованнисян: Интенсивность боевых действий на передовой на данный час сравнительно спала
|Главы МИД Армении и Азербайджана едут в Вашингтон на встречу с Госсекретарем США
|Лидер фракции "Вперед, Италия" призвала международное сообщество предпринять четкие усилия для предотвращения нападений на Армению
|Грузия может стать следующей после Азербайджана жертвой Турции на Кавказе
|Президент Армении призвал МГ ОБСЕ избавиться от вовлеченности Турции в карабахский конфликт
|Алиев рассказал о роли России в карабахском вопросе, перспективах ввода миротворцев и внедрения верификационных механизмов
|Пашинян: согласование статуса Нагорного Карабаха откроет путь к компромиссам
|Под председательством Пашиняна прошло внеочередное заседание Совбеза Армении
|Армен Саркисян: Анкара на Кавказе представляет угрозу для Евросоюза
|Генерал-лейтенант Артак Давтян будет координировать оборонительные работы в Сюнике
|КГА: Гуманитарный груз из США доставлен в Армению
|Главы МИД Армении и Эстонии обсудили ситуацию в Карабахе
|Лавров указал, где искать ответы на вопросы по карабахскому урегулированию
|Постоянный координатор ООН в Армении пообещал быть еще более активным в вопросе Арцаха
|В Ереване опровергли утверждения Баку о якобы попытке нанесения армянскими силами удара по нефтепроводу
|Аршак Мартиросян: Азербайджан принуждает наемников из Сирии к активным боевым действиям
|Центр гематологии: Необходима кровь I группы с положительным резус-фактором
|Представитель Армении в ЕСПЧ: Тезис “Отделение во имя спасения” не что иное, как право народа на самоопределение
|Противник за дни боевых действий потерял 195 БПЛА и 566 единиц бронетехники
|Don t be silent! В Ереване проходит мирное шествие граждан к офису ООН
|Генсек СЕ заявила, что Ереван и Баку обязались решить спор вокруг Карабаха мирно
|Замглавы МИД: Россия высказывает Турции неприемлемость участия сирийских боевиков в карабахском конфликте
|Тегеран назвал красную линию для Еревана и Баку в связи эскалацией в Карабахе
|Мэр Парижа: Если единственным решением нынешнего конфликта является признание Нагорного Карабаха, мы не должны колебаться
|В след за главой МИД в Баку прибыл спикер турецкого парламента
|Президент Арцаха и депутаты Бундестага Германии обсудили сложившуюся в НКР ситуацию
|В Арцахе ранен депутат Сасун Микаелян
|"Просвещенная Армения" выступила с предложением создать в Арцахе бесполетную зону
|Взгляд из Москвы: Время заявлений завершилось, настало время действий
|Департамент О-де-Сен призвал президента и правительство Франции оказать поддержку Арцаху на фоне азербайджанской агрессии
|СМИ: Более тысячи боевиков из Сирии переброшены в зону карабахского конфликта
|Степанян: На южном фланге продолжаются тяжелые бои - изматываем противника
|Представитель Минобороны: Нари Сюни и Наре Хлгатян сформировали женский отряд
|Читать больше
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности