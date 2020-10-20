Вторник, 20 Октября 2020 12:01

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отверг обвинения азербайджанской стороны о нарушении Арменией договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях.

Так, в интервью BBC Newshour Мнацаканян еще раз подчеркнул приверженность армянской стороны выполнению взятых обязательств по перемирию. "Если вы нас обвиняете, то я предлагаю внести один лишь вопрос - на месте установить верификационные механизмы. Заставьте Азербайджан согласиться на это и затем найдите виновников. Таким образом, именно они преступники. В этом заключается азербайджанская политика - озвучивать обвинения и получать привилегии для продолжения агрессии. Это именно то, что они делают на протяжении всего времени, в том числе и сейчас - демонстрируют полное неуважение и игнорирование своих обязательств, продолжая агрессию, продолжая опустошение гражданского населения. Это ужасно. Это абсолютно недопустимо", - подчеркнул глава МИД Армении.

Мнацаканян еще раз подчеркнул, что спустя минуты после вступления в силу договоренности о перемирии, армянская сторона уже фиксировала нарушения со стороны Азербайджана. Он добавил, что после сравнительного затишья ночью, с утра противник начал массовые наступательные операции против Арцаха. "Это было четко отмечено со стороны Армии обороны Арцаха. Это четко поддается проверке. Мы очень четко заявили об этом: мы ни за что не будем принимать какие-либо обвинения; также же как для нас неприемлемы эти знаки равенства, которые фактически дают Азербайджану карт-бланш для продолжения этой агрессии", - подытожил Мнацаканян.