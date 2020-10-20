Вторник, 20 Октября 2020 10:47

АрмИнфо. Противник на северном фланге карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск применяет авиацию и артиллерию. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На южном направлении тяжелые и интенсивные бои продолжаются. Подразделения Армии обороны Арцаха предпринимают соответствующие меры для пресечения наступления противника", - написала Степанян.