Вторник, 20 Октября 2020 10:42

АрмИнфо.Госдепартамент не стал комментировать опубликованный в СМИ материал о возможном проведении 23 октября двух отдельных встреч между госсекретарем Майком Помпео и главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства не стала отвечать на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить и прокомментировать для печати сведения о встрече, которые опубликовала ранее газета Politico со ссылкой на свои источники. По их данным, сначала госсекретарь проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана, затем - с его армянским коллегой.