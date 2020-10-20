Вторник, 20 Октября 2020 10:41

АрмИнфо. 19 октября министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, защитники прав человека Армана Татоян и Артак Бегларян встретились с представителями глав дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, и представителями международных организаций.

Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи была зарубежным дипломатам представлена ситуация в зоне карабахского конфликта и гуманитарные последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян представил участникам встречи исчерпывающий отчет об ущербе, нанесенном гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Арцаха в результате преднамеренных ударов азербайджанских вооруженных сил. Артак Бегларян отметил, что обстрел населенных пунктов ведется из запрещенного международными конвенциями оружия, с целью терроризировать и физически истребить гражданское население, игнорируя при этом все основные нормы международного права, направленные на защиту гражданского населения.

Артак Бегларян также обратил внимание участников встречи на эпидемическую ситуацию на территории Республики Арцах во время боевых

действий, подчеркнув, что продолжающиеся нарушения Азербайджаном соглашений о прекращении огня и продолжение боевых действий могут привести к эпидемии в Арцахе.

Омбудсмен также проинформировал присутствующих о случаях взятия в заложники военнопленных, крайней жестокости по отношению к гражданскому населению, и трупам, отметив, что видеоролики, содержащие эпизоды этих бесчеловечных действий со стороны вооруженных сил Азербайджана, получают положительные отзывы в социальных сетях Азербайджана.

В своем докладе Защитник прав человека Армении Арман Татоян представил действия, предпринятые Азербайджаном против суверенной территории Республики Армения, направленные против гражданского населения, невоенной инфраструктуры, в результате которых были жертвы среди армянского населения, а также нанесен серьезный материальный ущерб жилью, учреждениям социальной значимости.

Арман Татоян также упомянул об атаках азербайджанской армии на журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность, которые носят преднамеренный характер. Защитник прав человека РА

подчеркнул, что представители СМИ действуют в качестве правозащитников в точках военных действий, чтобы представить реальность, воспрепятствовать выполнению этих действий, справедливо освещать ход войны в Арцахе. Азербайджанское военное руководство напрямую преследовало журналистов. Арман Татоян назвал эту практику преступлением против свободы слова, грубым нарушением международного права.

В своем выступлении министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян представил шаги, предпринятые правительством Арцаха для смягчения последствий военной агрессии, в частности, для защиты гражданского населения, предоставления убежища перемещенным лицам и удовлетворения его основных потребностей. Он подчеркнул, что для выхода из ситуации в Арцахе необходимо прямое участие международного сообщества, в частности, специализированных гуманитарных структур.

Масис Маилян подчеркнул, что военная агрессия Азербайджана и Турции с применением новейшего оружия и иностранных вооруженных террористов против народа Арцаха в сочетании с грубыми нарушениями международного

права представляет серьезную угрозу физической безопасности гражданского населения Арцаха. Единственным эффективным способом

реализации права Армении на самоопределение может быть признание ее независимости международным сообществом.

Подводя итоги встречи, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что эта заранее спланированная агрессия является

постоянным проявлением многолетней политики Азербайджана по изоляции народа Арцаха и его истреблению на его исторической родине. Он добавил, что агрессия Азербайджана не достигла бы эскалации, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт со своим политическим и военным потенциалом, включая размещение иностранных вооруженных террористов в зоне конфликта, что представляет серьезную угрозу не только для жизни гражданского населения в Арцахе, но и для всего региона.