Вторник, 20 Октября 2020 10:38

АрмИнфо.Баку решил отправить ноту протеста Германии в связи с визитом депутатов Бундестага, членов партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в Арцах (Нагорный Карабах).

"18 октября делегация, в состав которой вошли члены партии "Альтернатива для Германии" Штефан Котрен, Штефан Койтер, Андреас Галаун и Андреас Калбиц посетили Нагорный Карбах. Посольство Азербайджана в Германии отправит ноту протеста в МИД Германии из-за этого незаконного визита", - говорится в сообщении главы пресс-службы МИД Азербайджана. Она отметила, что эти 4 депутата уже включены в список "нежелательных лиц" Азербайджана в связи с их предыдущим визитом в Нагорный Карабах в 2019 году.

Напомним, что 4 депутатов Бундестага 18 октября прибыли в Арцах. После увиденного парламентарии провели пресс-конференцию, в которой осудили турецко-азербайджанскую агрессию, и призвали мировое сообщество отреагировать должным образом, в частности, применить жесткие санкции в отношении Турции и Азербайджана.