Вторник, 20 Октября 2020 10:10

АрмИнфо.Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в которых указал на необходимость

деэскалации насилия в Нагорном Карабахе. Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Великобритании.

"Сегодня я провел переговоры с министром иностранных дел Турции, в ходе которых подчеркнул необходимость деэскалации напряженности в Восточном Средиземноморье, в Нагорном Карабахе и в Ливии ", - написал Рааб, добавив, что Турция является ключевым членом НАТО.

Напомним, что ранее поступило сообщение о внесении в Палату представителей Конгресса США резолюции об исключении Турции из НАТО.