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 Вторник, 20 Октября 2020 10:10
Александр Аванесов

Глава МИД Великобритании отмечает необходимость деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе

Глава МИД Великобритании отмечает необходимость деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе

АрмИнфо.Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в которых указал на необходимость

деэскалации насилия в Нагорном Карабахе. Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Великобритании.

"Сегодня я провел переговоры с министром иностранных дел Турции, в ходе  которых подчеркнул необходимость деэскалации  напряженности в Восточном Средиземноморье,  в Нагорном Карабахе и в Ливии ", - написал Рааб, добавив, что Турция является ключевым членом НАТО.

Напомним, что ранее поступило сообщение о внесении в Палату представителей  Конгресса США резолюции об исключении Турции из НАТО.


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