Понедельник, 19 Октября 2020 22:45

АрмИнфо. Глава РК Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах работы по приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры.

Гизат Нурдаулетов доложил о ходе выполнения поручений Главы государства по усилению борьбы с преступностью, координации правоохранительных и иных органов по обеспечению правопорядка.

По его словам, за истекший период число преступлений в стране снизилось почти на треть. Вдвое меньше зарегистрировано краж, разбойных нападений, грабежей, хулиганств.

Генеральный Прокурор проинформировал Президента, что в рамках надзора за соблюдением законности в досудебном расследовании прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 63 лиц, отменено 17 тысяч незаконных постановлений о прекращении и прерывании сроков расследования.

Главе государства также сообщили о работе по защите бизнеса и пресечению незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность в рамках уголовного процесса, а также со стороны контролирующих органов.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о мерах, принимаемых прокурорами по обеспечению законности в социально-экономической сфере, а также о результатах проверок по соблюдению законодательства при его применении в отдельных отраслях деятельности государственных органов. По итогам встречи Глава государства дал Генеральному Прокурору ряд конкретных поручений.

Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах работы по приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры.

Гизат Нурдаулетов доложил о ходе выполнения поручений Главы государства по усилению борьбы с преступностью, координации правоохранительных и иных органов по обеспечению правопорядка.

По его словам, за истекший период число преступлений в стране снизилось почти на треть. Вдвое меньше зарегистрировано краж, разбойных нападений, грабежей, хулиганств.

Генеральный Прокурор проинформировал Президента, что в рамках надзора за соблюдением законности в досудебном расследовании прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 63 лиц, отменено 17 тысяч незаконных постановлений о прекращении и прерывании сроков расследования.

Главе государства также сообщили о работе по защите бизнеса и пресечению незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность в рамках уголовного процесса, а также со стороны контролирующих органов.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о мерах, принимаемых прокурорами по обеспечению законности в социально-экономической сфере, а также о результатах проверок по соблюдению законодательства при его применении в отдельных отраслях деятельности государственных органов. По итогам встречи Глава государства дал Генеральному Прокурору ряд конкретных поручений.