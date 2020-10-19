Понедельник, 19 Октября 2020 22:28

АрмИнфо. Интенсивность боевых действий на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск на данный час сравнительно спала. Об этом в ходе брифинга 19 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он напомнил, что с раннего утра противник возобновил боевые действия на передовой, в северном и южном направлениях предпринимая действия по укреплению. При этом Ованнисян добавил, что после одного-двух безуспешных атак в северном направлении, противник отступился.

«В южном же направлении тяжелые бои продолжались, но позиционных изменений как таковых не зафиксировано», - отметил представитель Минобороны РА.

Коснувшись возможности забрать тела армянских военных с поля боя для предания их земле, Ованнисян отметил, что в основном оставшиеся тела они находятся перед позициями или в межпозиционной зоне, и для того, чтобы их забрать необходимые условия, это сделать не безопасно. Он также напомнил, что армянская сторона выдвинула четкое условие наличия международных посредников при эвакуации тел.

В заключение он еще раз подчеркнул, что война не закончилась, идет жесткое противостояние и призвал к единству.