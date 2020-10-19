Понедельник, 19 Октября 2020 21:58

АрмИнфо. Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся с госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне 23 октября.

Как пишет POLITICO, согласно документам правительства США, с которыми ознакомилось издание, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретится с Помпео в пятницу утром. После этого состоится встреча Помпео с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Источник пишет, что пока неизвестно состоится ли двусторонняя встреча министров двух стран или же официальные лица США попытаются созвать трехстороннее заседание. «Но их визиты в один день сигнализируют о том, что США активизируют свои усилия по смягчению возобновившегося конфликта», - пишет издание, добавляя, что визиты также дают администрации Трампа шанс продемонстрировать попытку мирового лидерства всего за несколько дней до выборов.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов не исключил возможности встречи министров Армении и Азербайджана во время их пребывания в Вашингтоне.

Ранее о готовящемся визите главы МИД Армении в США сообщил посол Ра в Вашингтоне.